«طرق دبي» تخرّج 70 طالباً من برنامج «أجيال»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تخريجها 70 طالباً وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية من أبناء الدولة، ضمن برنامج التدريب الصيفي السنوي «أجيال» في دورته السنوية الـ11، الذي يتم من خلاله غرس قيم العمل لدى الطلبة، وإكسابهم المهارات العملية المطلوبة لتأهيلهم الدخول إلى سوق العمل بعد التخرج.

جلسات

وأوضحت الهيئة أن برنامج هذا العام تضمن تنظيم جلسات حوارية مع عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ومديري الأقسام بالهيئة، استعرضوا خلالها مسيرتهم المهنية والعملية، ومفهوم القيادة والمهارات اللازمة لاكتسابها.

فضلاً عن كيفية مواجهة التحديات التي قد تواجههم في مشوارهم الوظيفي، وفنون العمل الإداري مثل اتخاذ القرارات وقيادة فرق العمل وغيرها من المحاور المهمة، وتفاعل الخريجون مع هذه الجلسات عبر طرحهم الاستفسارات والأسئلة، الأمر الذي أضفى ثراءً معرفياً خلال هذه اللقاءات.

جولة

وأضافت: «إنه إلى جانب المحاضرات والبرامج التدريبية لبرنامج «أجيال»، تم تنظيم جولة ميدانية للخريجين اطلعوا خلالها على أول مصنع في العالم دشنته هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً، والذي يستخدم أجهزة الروبوت لإنتاج لوحات أرقام المركبات ويصل طاقته الإنتاجية إلى 33 ألف لوحة يومياً.

حيث تعرفوا إلى كيفية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في طباعة اللوحات دون أي تدخل بشري، وذلك لتوسيع مداركهم ومعارفهم عن أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه رهان الحاضر والمستقبل لبناء وتطوير الدولة».

اعتماد

حصل الخريجون على شهادات تدريبية معتمدة إلى جانب مكافآت مالية، تثميناً لحرصهم على التعلُّم واكتساب المهارات اللازمة لبناء مستقبلهم العملي