تفاهم بين جامعة دبي ومؤسسة «سيرا» لدعم مشاريع الابتكار

المصدر: دبي - وام

وقّع مركز بحوث الأعمال والاستشارات في جامعة دبي ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» مذكرة تفاهم لدعم المؤسسة من خلال البحوث التطبيقية والاستشارات ولتطوير منتجات وحلول مبتكرة.

وقّع المذكرة رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، وخليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي لـ«سيرا»، بحضور أعضاء المركز وممثلين من الجامعة.

وتهدف الشراكة بين المركز والمؤسسة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لجعلها من أبرز دول العالم.

وقال الدكتور البستكي: «إن مذكرة التفاهم جزء من الهدف الاستراتيجي المتمثل في تزويد الصناعات الإماراتية بالخبرات اللازمة والإسهام في بناء أنظمة أمنية أكثر ذكاءً في الدولة».. لافتاً إلى أن دور الجامعات هو العمل بشكل مباشر مع الجهات التنظيمية لتصميم منصات متكاملة في الأنظمة الإدارية والتكنولوجية.

ويشار إلى أن مركز بحوث الأعمال والاستشارات في جامعة دبي هو مبادرة للاستشارات في مجال التوعية من قِبل الجامعة، ويهدف لتفعيل ودعم نشاطات الابتكار في القطاعين العام والخاص في المنطقة من خلال الشراكة مع العملاء والانخراط في الأنشطة الاستشارية في مختلف المجالات والتخصصات والخبرات، ويستجيب باستمرار لاحتياجات السوق في القطاعين العام والخاص من خلال هيئة التدريس المتنوعة والخبراء المتخصصين والاستشاريين والمهنيين في مختلف المجالات.