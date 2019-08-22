«التقنية» تعتزم منح أساتذتها شهادة «المعلم الإلكتروني»

المصدر: دبي - وام

افتتح الدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أمس، فعاليات «الملتقى السنوي لكليات التقنية العليا 2019» تحت شعار «خطة الجيل الرابع.. ما بعد التوظيف» وبمشاركة نحو 1200 عضو هيئة تدريسية، كما أعلن عن توجه الكليات لمنح أساتذتها شهادة «المعلم الإلكتروني» التي ستمكنهم من التمتع بالمهارات التكنولوجية وكيفية دمجها في التعليم وتطوير تجربة التعلم الرقمية بما يتلاءم مع التغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وجاء تنظيم الملتقى استعداداً لانطلاق العام الأكاديمي الجديد 2019-2020 الذي شهد بدء تطبيق الركائز الأساسية لخطة «الجيل الرابع» بما فيها من استراتيجية جديدة لالتحاق الطلبة تؤكد على ثلاثية المهارات وريادة الأعمال والتعليم المستمر مدى الحياة.

وتميز الملتقى بحديث الدكتور عبد اللطيف الشامسي لعدة دقائق مستخدماً تقنية «الهولوجرام» والتي ركز فيها على التكنولوجيا الحديثة وما حققته الكليات على مستوى التحول المؤسسي وفوزها مؤخرا بجائزة بلاك بورد العالمية عن فئة «قيادة التغيير 2019» وذلك تقديرا لمساهمتها في تعزيز تبني استراتيجيات ابتكارية لدعم المحصلات التعليمية والنجاح الطلابي، وثمن جهود فريق عمل الكليات الذين ساهموا في تحقيق هذا الهدف.

وأكد الشامسي تميز وأهمية «الملتقى السنوي» هذا العام كونه يأتي مع دخول كليات التقنية العليا مرحلة جديدة في مسيرتها التعليمية من خلال «خطة الجيل الرابع» التي تمثل تحولاً جديداً في دورها كمؤسسة تعليم عال تتميز بريادتها في التعليم التطبيقي.

وأضاف أن كليات التقنية اليوم تعمل لتقود أول تطبيق لرؤية القيادة الوطنية باعتماد تحول مؤسسات تعليم عال في الدولة إلى مناطق حرة اقتصادية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بما يتوافق مع وثيقة «الخمسين».