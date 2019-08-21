شرطة دبي توفر 1440 مقعدا دراسيا لأبناء موظفيها لعامين قادمين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، عن خطة لاستلام مدرستين خلال العام الدراسي 2019-2020 للحلقة الثالثة، في استكمال لمشروع مدارس حماية بحيث تتوفر فيها جميع المراحل الدراسية، وستستوعب مدارس حماية خلال العامين القادمين 1440 طالب وطالبة من أبناء العاملين لديها من عسكريين ومدنيين من ذوي فئات وظيفية محددة، ومن كل الجنسيات، مشيراً إلى أن المدارس استوعبت فعلياً 62 طالب وطالبة من أصحاب الهمم، على أن يتم توزيعهم على مرحلة الرياض والمرحلتين الأولى والثانية.

كما كشف عن خطة مستقبلية لتطوير مشروع مدارس حماية لتستقبل أبناء العاملين في الحكومة المحلية من ذوي الدخل المحدود، وبحد أقصى اثنين من الأبناء، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق المعرفة.

جاء ذلك، خلال ترؤسه للاجتماع الثالث لمجلس أمناء مدارس حماية للتربية والتعليم للعام الجاري، بحضور أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، نائب رئيس مجلس أمناء مدارس حماية للتربية والتعليم، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، المشرف العام لمدارس حماية التربية والتعليم، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وباقي أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة الخطط التطويرية والبرامج المستقبلية التي تهدف للارتقاء بالتعليم وتوفير بيئة متكاملة للطلبة تسهم في الارتقاء بالتعليم في "مدارس حماية".واستعرض خلالها نتائج الطلبة للعام الدراسي 2018-2019، وتبين أن نسبة الرسوب فيها 0%.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري، أن مدارس حماية تأتي في إطار تنفيذ توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين وتعزيز مبدأ الانتماء والتعاون المؤسسي، وإسعاد الموظفين ورفع نسبة الرضا الوظيفي، وإتاحة فرصة التعليم لأبناء العاملين في شرطة دبي مجاناً، لافتاً إلى أن تلك المدرسة ستكون البداية لمشروع متكامل يضم إنشاء عدد من المدارس لمراحل دراسية أعلى خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح اللواء محمد أحمد بن فهد أن شرطة دبي رصدت حالات لأبناء العاملين في الشرطة لا يستكملون دراستهم بسبب الأعباء المادية التي تتطلبها الرسوم الدراسية، فجاءت "مدارس حماية" كمبادرة تسهم في توفير التعليم لهم مجاناً في مختلف المراحل الدراسية، إذ يستفيد منها 986 عائلة، لافتاً إلى أن إدارة مدارس حماية تلقت مقترحات عدة بشأن تطوير التعليم، وتعمل القيادة على دراستها لإصدار القرارات المناسبة.

وأضاف أن الفريق المعني بالمدارس يتابع نسبة الرضا من أولياء الأمور والدارسين بهدف الوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم، لافتاً إلى أن مدارس حماية استطاعت تحقيق إنجازات عدة أبرزها انضمامها لليونسكو، وفوزها في جائزة عون للخدمة المجتمعية بالمركز الأول على مستوى الدولة، والحصول على جائزة الترشيد في دورتها الثالثة عشرة عن فئة " فريق الترشيد المتميز"، إضافة إلى جائزة آل مكتوم الخيرية عن الشخصية الإنسانية لعام التسامح 2019.

وقال اللواء ابن فهد بأن شرطة دبي وبتوجيهات من سعادة القائد العام ستنفذ جولات ميدانية على منازل أصحاب الهمم الذي يتلقون التعليم في مدارس حماية، والبالغ عددهم 62 طالب وطالبة، والنظر في احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل كافة الصعوبات أو العوائق إن وجدت.

ولفت إلى أن مدارس حماية تسعى إلى حماية حقوق أصحاب الهمم، وتحقيق أعلى درجات الدعم الاجتماعي والنفسي، وإعداد قاعدة بيانات لمتابعة الطلبة والطالبات، والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة، وتأهيل البيئة الدراسية التي تتناسب مع أصحاب الهمم، إضافة إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل مختص من أعضاء مجلس أصحاب الهمم ومن وزارة التربية والتعليم وخبراء من شرطة دبي وخارجها، معني بتقييم الإعاقات المختلفة، وسيتم التنسيق مع أمين عام مدارس حماية لإسعاد أصحاب الهمم وتوفير الحياة التعليمية المناسبة لهم .

وأكد ابن فهد، أن مدارس حماية ستطلق قريباً برنامج ذكي متكامل باللغتين العربية والانجليزية يعنى بالطالب والكادر التعليمي، ويهدف إلى تعزيز التواصل بين الطالب والمعلم، والاستفادة منه في تحميل المواد الدراسية أو الدروس التعليمية وغيرها.

وبيّن أن المشروع يسهم بشكل كبير في إسعاد الموظفين ما يكون له بالغ الأثر في زيادة الإنتاجية والعطاء الوظيفي، وأن المدارس ستركز على جودة التعليم، مؤكدا أن تحسين جودة الحياة للموظفين وعائلاتهم وتخفيف الأعباء المعيشية بدءاً من الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية والفرص التعليمية، مروراً بالمبادرات الاجتماعية المتنوعة، تأتي في مقدمة أهداف القيادة العامة لشرطة دبي.

يُذكر أن عدد الطلاب في مدارس حماية (رياض أطفال والمرحلة الأولى والثانية) يبلغ 1225 منذ إنشائها، ويمكن لمنتسبي شرطة دبي من العسكريين والمدنيين إلحاق اثنين من الأبناء لكل موظف في مدارس حماية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، إضافة إلى روضة شرطة دبي والحضانة، وذلك بدءا من رتبة وكيل أول فما دون بالنسبة للعسكريين، ومن الدرجة الوظيفية الـ 12 فما دون بالنسبة للمدنيين.