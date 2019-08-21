«التربية» تطوِّر مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية على أن يتم تدريسها خلال العام الدراسي المقبل.

ودعا معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أفراد المجتمع وأولياء الأمور عبر حسابه على «تويتر» إلى التفاعل ومشاركة الوزارة في عمليات تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية.

وقال الحمادي عبر «تويتر»: «إن هدفنا من ذلك كله تنشئة جيل يتحمل المسؤولية ليرتقي بمجتمعه ووطنه ويسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021»، مؤكداً أن مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية المطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة تواكب المستجدات والتطورات التربوية والعلمية والتكنولوجية في الساحتين المحلية والعالمية بهدف بناء جبل واعٍ متسلح بالعلم والمعرفة ليساهم في خدمة وطنه وبنائه.

وذكر الحمادي أن هذا النهج التطويري أولوية لدى وزارة التربية لتعزيز المنظومة التربوية وإعداد مناهج وطنية بمعايير عالمية لأهميتها ودورها المتنامي في غرس قيم المواطنة وبناء الشخصية الصالحة التي تسهم في خدمة وطنها وإكمال مسيرة الآباء والأجداد والحفاظ على إنجازات وطننا وتكريساً لتطلعات القيادة الرشيدة.

وتابع الحمادي أن المناهج تسهم في الارتقاء بتفكير المتعلمين وتعميق القيم الأصيلة في مجتمع دولة الإمارات وغرس قيم الانتماء والمواطنة الإيجابية والتسامح والتعايش السلمي في نفوسهم تحقيقاً لرؤى وتوجيهات قيادتنا الحكيمة. وقال إن هذه المناهج تسهم أيضاً في الارتقاء بمهارات التفكير لدى المتعلمين من خلال تنويع استراتيجيات التدريس والتقييم وتعميق مهارات البحث والاستقصاء والتعلم الذاتي وتعزيز مهارات القراءة والكتابة والتلخيص وتحليل النصوص وتوظيف الأشكال واستنتاج الحقائق مع تمكينهم من تشكيل المعرفة وبنائها.