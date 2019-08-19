تدريب سائقي ومشرفات «مواصلات الإمارات» استعداداً للعام الدراسي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تعتزم مؤسسة مواصلات الإمارات من خلال مركز مواصلات الإمارات للتدريب أحد المراكز التابعة لها بدء تنفيذ خطتها التدريبيّة والتوعية المتخصصة للسائقين والمشرفات استعداداً لانطلاقة العام الدراسي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ورفع مستويات السلامة المرورية.

وقال عبدالله المدحاني مدير مركز مواصلات الإمارات للتدريب، لـ«البيان»: «إن المؤسسة تعمل وبشكل دوري على تأهيل سائقيها ومشرفيها في برامج ودورات تدريبية، على مختلف العمليات والإجراءات اللازمة وفق متطلبات الصحة والسلامة المرورية وبما ينسجم مع الأخلاقيات المهنية والتعامل مع الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، لضمان سلامة أبنائنا الطلبة خلال الرحلة المدرسية».

وأوضح المدحاني: «إن المركز عمل وبالتنسيق مع إدارات المناطق في المؤسسة، على إجراء 50 برنامجاً تدريبياً تخصّصياً متنوّعاً، استفاد منها ما يقارب 25 ألف متدرب بواقع 16254 متدرباً من السائقين، و8682 متدربة من المشرفات، خلال العام الدراسي المنصرم».

برامج تخصصية

وأضاف: «إنه وفقاً للخطة التدريبية ستبدأ قريباً عمليات تدريب السائقين والمشرفات للعام الدراسي الجديد 2019-2020، حيث سيتم تأهيل المتدربين من خلال برامج تدريبيّة تخصصية مختلفة تشمل البرنامج التأهيلي المتكامل للسائقين والمشرفات الجدد، وكذلك برامج توعية تنشيطية في إجراءات إخلاء الحافلة واستخدام أبواب الطوارئ في الحافلات المدرسيّة وقت الطوارئ، وبرامج تدريبيّة وتوعية في مجال التنمر Bullying Program».

السلامة والأمان

وأشار مدير مركز التدريب: «إلى أن هذه البرامج من شأنها تأهيل هذه الفئة المهمة لتحقيق أقصى درجات السلامة والأمان لأبنائنا الطلبة على وجه الخصوص ومستخدمي الطريق بشكل عام، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مواصلات الإمارات لتدريب سائقيها، وتعزيز كفاءتهم، ورفع مستوى وعيهم بأفضل الممارسات العالمية والمعتمدة في تقديم الخدمة، التي تضمن راحة المتعاملين وتحقيق سعادتهم».

مجالات

وبيّن المدحاني: «إن مركز التدريب قد أدخل ضمن نطاق عمليات التدريب بالإضافة لسائقي النقل المدرسي ومشرفات النقل والسلامة، سائقي مركبات الأجرة، والليموزين، وسائقي النقل البترولي، وسائقي قطاع الخدمات اللوجستيّة من داخل المؤسسة وخارجها، وتدريب سائقي جميع الوزارات والهيئات والمؤسّسات الاتحاديّة والمحليّة المرتبطة بتعاقد مع المؤسّسة، وتشمل خدمات التدريب المقدّمة من المركز مجالات تدريبيّة تخصصية مختلفة منها برامج التدريب الخاصّة باستصدار تصريح مزاولة مهنة لسائقي الليموزين والتاكسي، وتصاريح مزاولة مهنة لمشرفات النقل والسلامة، والبرامج التدريبيّة في مجالات السلامة المروريّة، والسلامة الفنيّة والسلامة المهنيّة وخدمة المتعاملين، والبروتوكولات الرسميّة، والتعامل مع كبار الشخصيّات، والتدريب باستخدام أجهزة متطوّرة وذكيّة في مجالات التدريب».

وبيّن المدحاني، أن الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التدريب، تعكس التزام مواصلات الإمارات بتبنّي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة، والتي تعزز مستوى السلامة وصولاً إلى تحقيق نقل آمن ومستدام لجميع المنقولين، وترسيخ ثقافة السلامة المرورية بين سائقيها وباقي شرائح المجتمع.

وأضاف، إن مركز التدريب تمّ اعتماده من قبل الجهات التشريعيّة بالدولة، وتم اعتماده من قبل الجمعيّة الملكيّة البريطانيّة للحدّ من الحوادث ROSPA والاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير IFTDO، كما أن مركز التدريب يتميز باحترافيته في إعداد وتصميم مناهج تدريبيّة متخصصة في جميع أنشطة النقل الاستثماريّة والبرامج الإداريّة، من غير الاعتماد على برامج تدريبية جاهزة يتم تناقلها عبر الشبكة العنكبوتيّة، بل بحسب الاحتياج التدريبي الفعلي للمتعامل، مما يحقق مستهدفات التدريب بنسبة عالية.