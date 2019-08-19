جامعة الإمارات تستقبل هيئة التدريس والطلبة المستجدين

المصدر: العين - داوود محمد

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، برنامجاً خاصاً لاستقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد الذين تم التعاقد معهم للعام الجامعي 2019/‏‏2020 في مختلف التخصصات الأكاديمية والعلمية في كليات الجامعة، وذلك بحضور عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات وعدد من موظفي إدارة الموارد البشرية بالجامعة. كما استقبلت الجامعة أمس الطلبة المستجدين، الذين تم قبولهم للعام الأكاديمي الجديد وتوزيعهم على السكن الجامعي، فيما تبدأ اليوم اختبارات قياس المهارات.

وأكد الدكتور غالب علي البريكي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، على اهتمام إدارة الجامعة في تعزيز دور البحث العلمي وتوظيفه لمواجهة تحديات المستقبل، حيث يعتبر البحث العلمي إحدى ركائز التقييم والارتقاء بالمخرجات الأكاديمية بمواصفات ومعايير أكاديمية عالمية تواكب تقنيات العصر وتلبية متطلبات التنمية الوطنية، وهو ما تسعى إليه جامعة الإمارات - جامعة المستقبل - بهدف تعزيز موقعها على المستوى العالمي.

وأضاف: إننا نتطلع إلى مشاركتهم في تعزيز جهود الإبداع والابتكار في مختلف المجالات العلمية لدى أبنائنا الطلبة، والحرص على تقديم مبادرات عالمية وابتكارات بحثية تتواءم مع متطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وتوظيفه في خدمة الدولة والمجتمع والحضارة العالمية.

ريادة

وأشار البريكي إلى أن جامعة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت مؤسسة تعليمية رائدة بكل المقاييس بفضل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة والرشيدة لهذه المؤسسة الوطنية الرائدة التي قدمت للوطن أكثر مواكب الخريجين والخريجات في كافة التخصصات وباتوا يتبوأون مناصب القيادة والريادة، ويتحملون المسؤولية عبر مشاركتهم المباشرة في كافة مفاصل العمل في المؤسسات والإدارات وتلبي متطلبات سوق العمل بمخرجات ذات جودة أكاديمية عالية.

وأضاف أن الجامعة باتت عبر كافة تخصصات التي تطرحها تصنف من ضمن الجامعات المرموقة عالمياً، وقد حصلت معظم برامجها على الاعتمادات الدولية.