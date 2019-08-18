انطلاق قمة اقدر العالمية بدورتها الثالثة في موسكو 29 أغسطس

المصدر: البيان الالكتروني

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار التوجهات العامة لحكومة دولة الامارات والسعي نحو تعزيز مفاهيم العيش الإنساني والإيجابي تعقد في موسكو قمة أقدر العالمية الثالثة لعرض تجاربها المتميزة في التعليم والخدمة الوطنية كمقومات أساسية لتمكين الشباب الإماراتي والأمن التقني والفكري والغذائي ركائز استراتيجية لتمكين المجتمعات و العلوم المتقدمة والمشاريع المستقبلية وأدوارها في التمكين وتحقيق الرفاهية المجتمعية

ويشارك إثنا عشر وزيراً ومسؤولاً إماراتياً رفيع المستو في جلسات نقاشية تتناول مختلف القضايا وأربعة وعشرون ورشة عمل بالإضافة للحلقات الشبابية الحلقات الشبابية.

وتسعى دولة الإمارات من خلال هذه القمة إلى نقل تجاربها الثقافية والعلمية والمجتمعية والتي تراهن على تأثيرها الثقافي في حياة الشعوب ترسيخ مكانة غير مسبوقة لدولة الإمارات إقليمياً ودولياً وبناء منظومة دبلوماسية شعبية لترسيخ رؤية دولة الإمارات كأفضل دولة في العالم من حيث السمعة والمكانة.

وأعلنت اللجنة المنظمة لقمة أقدر العالمية، عن أجندة الدورة الثالثة من القمة التي ستقام خلال الفترة من 29 أغسطس إلى الأول من سبتمبر المقبلين تحت شعار "تمكين المجتمعات عالميا: التجارب والدروس المستفادة"، وذلك تزامناً مع فعاليات منتدى موسكو العالمي.

كما تم الإعلان عن اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً لمنتدى موسكو العالمي.