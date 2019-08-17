انعقاد قمة أقدر العالمية بدورتها الثالثة في موسكو 19 الجاري

المصدر: البيان الالكتروني

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار التوجهات العامة لحكومة دولة الإمارات والسعي نحو تعزيز مفاهيم العيش الإنساني والإيجابي، تعقد في موسكو قمة أقدر العالمية بدورتها الثالثة لعرض تجاربها المتميزة في التعليم والخدمة الوطنية كمقومات أساسية لتمكين الشباب الإماراتي، والأمن التقني والفكري والغذائي ركائز استراتيجية لتمكين المجتمعات والعلوم المتقدمة والمشاريع المستقبلية وأدوارها في التمكين وتحقيق الرفاهية المجتمعية.

ويقدم في القمة إثنا عشر وزيراً ومسؤولا إماراتياً رفيع المستوى جلسات نقاشية تتناول مختلف القضايا وثماني عشرة ورشة عمل وحلقات شبابية.

يذكر أن قمة أقدر العالمية الثالثة.. تنمية العقول لازدهار الأوطان تعقد في التاسع والعشرين من أغسطس الحالي بالعاصمة الروسية بعنوان "تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة".