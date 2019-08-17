جامعة الإمارات تستقبل المستجدين غداً

المصدر: العين- داوود محمد

أكدت إدارة جامعة الإمارات انتهاء كل الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد، وذلك ببدء استقبال الطلبة المستجدين وإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالتسجيل والسكن الداخلي وتوزيع البطاقات الجامعية، وإجراء عمليات الإرشاد والتسجيل واختبارات قياس القدرات، وذلك اعتبار من صباح الغد وعلى مدار ثلاثة أيام.

جاهزية تامة

وأشارت إلى أن الجامعة أنهت كل الاستعدادات والجاهزية لاستقبال الطلبة المستجدين من خلال برنامج متكامل أعد خصيصاً من قبل إدارات وكليات الجامعة، وسيتم استقبال الطلبة وأولياء الأمور في الوحدات السكنية في العاشرة من صباح يوم الأحد، كما ستقام جلسات للتعريف بالحياة الأكاديمية وتسجيل المساقات، وتنظيم ورش عمل حول اختيار التخصص وفق حاجة سوق العمل وبما يتوافق ورغبات وإمكانات الطالب الأكاديمية.

إضافة إلى خدمات مركز إسعاد الطلبة يوم الاثنين، كما سيتم عقد ندوة تعريفية عن ثقافة دولة الإمارات بالنسبة للطلبة الدوليين بالإضافة إلى معرض الكليات والخدمات لتعريف الطلبة المستجدين وأولياء أمورهم بالكليات والتخصصات التي تطرحها الجامعة، والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بالدراسة والحياة الأكاديمية بالجامعة.

وستعقد امتحانات تحديد المستوى للطلبة غير المنجزين لاختبار الإمارات القياسي «EmSAT» لمادتي الرياضيات واللغة العربية وإرشادهم للتسجيل في المساقات عبر الموقع الإلكتروني للجامعة يوم الاثنين المقبل.

توزيع الطلبة

ووفق البرنامج الذي أعدته إدارة القبول والتسجيل، سيكون استقبال الطلبة من الساعة 10 صباح غدٍ ولغاية الساعة 3 عصراً في سكن توام للطلاب وسكن المقام 1 للطالبات، فيما تقام من الساعة 5-9 فعاليات وأنشطة طلابية تعريفية.

وفي صباح يوم الاثنين، يتم استقبال طلاب وطالبات مدينة العين من 8-3، على أن يقام معرض الكليات خلال الفترة المسائية من 3-9، تليها جلسة الحياة الأكاديمية في الجلسة الأولى، والتي تقام على مسرح المبنى الهلالي، وفي الجلسة الثانية يبدأ اختيار التخصصات الأكاديمية والتعرف على متطلبات واحتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية والامتيازات الممنوحة وإمكانات التدريب والتأهيل والتوظيف، من الساعة 10-11 ومن الساعة 12-1.30 في مسرح المبنى الهلالي .

استقبال

أكدت إدارة القبول والتسجيل، أنه تم تكثيف الاستعدادات لاستقبال الطلبة المستجدين المقبولين للدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019/‏2020، حيث سيتم استقبالهم وأولياء الأمور اعتباراً من يوم غدٍ، حيث تقرر أن يتم نقل الطلبة المقبولين إلى مقر الجامعة بمدينة العين باستخدام حافلات الجامعة من مختلف مدن الدولة حسب مواقع التجمع المحددة، وتوزيعهم على السكن الجامعي تمهيداً لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد.