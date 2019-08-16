«التربية»: اختبارات برنامج «تمكين» 3 سبتمبر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد اختبارات برنامج «تمكين الإلكتروني» في 3 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 5 الشهر ذاته.

وحددت الوزارة جداول امتحانات برنامج تمكين للصفوف الرابع إلى الثامن للمساريين العام، والنخبة على فترتين الأولى تبدأ عند الساعة 9 حتى 10:30 على مدار ثلاثة أيام، وتعقد الفترة الثانية عند الساعة 11 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، بواقع مادتين في اليوم الواحد الأول لمادة الرياضيات واللغة العربية، واليوم الثاني لمادة العلوم والتربية الإسلامية، واليوم الثالث لمادة اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

3 فترات

وحددت الوزارة ثلاث فترات لامتحانات الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر للمسارات (عام- متقدم- نخبة- تخصصي) لتبدأ الفترة الأولى عند الساعة 8 حتى 9:30 صباحاً، والفترة الثانية من الساعة 10:00 حتى 11:30 والفترة الثالثة من 12:00 حتى 1:30 ظهراً، بواقع 3 مواد في اليوم ليبدأوا يومهم الأول بمادة الرياضيات واللغة العربية والتربية الإسلامية، واليوم الثاني مادة العلوم /‏الكيمياء.

واللغة الإنجليزية والعلوم الصحية، واليوم الثالث يتقدم الطلبة لامتحانات الفيزياء والدراسات الاجتماعية والأحياء.

وكانت الوزارة أتاحت للطلبة البرنامج من منتصف يوليو الماضي حتى الأسبوع الأول من الدراسة، من خلال بوابة التعلم الذكي ليساعد الطلبة الراسبين ويمكنهم من المهارات اللازمة لتخطيهم امتحان الإعادة، في 10 مواد وهم (التربية الإسلامية واللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية)، لطلبة مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر بكل مساراته.

وأوضحت الوزارة أن تمكين يوفر دروساً تعليمية لطلبة الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر، الذين لم يستطيعوا اجتياز ثلاث مواد أو أقل من مواد المجموعة (A) في امتحانات نهاية العام الجاري، ويؤهلهم للترفيع إلى الصفوف التالية.

وأفادت الوزارة أن البرنامج يتطلب من الطالب الدخول على النظام واجتياز 30 ساعة على الأقل قبل مرحلة التقييم الختامي، كما سيخضع الطلبة الملتحقون بالبرنامج بامتحانات الإعادة.

4

حددت وزارة التربية والتعليم 4 مرتكزات لأسس التطبيق وهي منح الطلبة فتره زمنية لا تقل عن 4 أسابيع للتعلم الذاتي، والخضوع لاختبار إلكتروني في مواد دراسية محددة لمرة واحدة فقط، وتحقيق درجة الاجتياز في جميع المواد التي تقدم فيها، ويمكنه من الانتقال للأعلى، وفي حال عدم تحقيق درجة الاجتياز لمادة أو أكثر يترتب عليه بقاء الطالب في الصف نفسه.