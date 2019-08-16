«كهرباء دبي» تخرّج 55 طفلاً في حضاناتها للعام الجاري

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي حفل تخريج لـ 55 طفلاً من أبناء وبنات الموظفات من فروع حضانة الهيئة لعام 2019، بعد اختتامهم للعام الدراسي واستكمال متطلبات الانتقال لمرحلة رياض الأطفال، وذلك بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة.

وقد بلغت نسبة سعادة موظفات الهيئة عن الحضانة 98.78%، ما يعكس رضاهن عن المستوى المتقدم للرعاية والتعليم الذي توفره حضانات الهيئة لأبنائهن، إلى جانب الاستقرار النفسي الذي تحظى به الأمهات العاملات في الهيئة نتيجة لقربهنّ من أبنائهنّ أثناء الوجود في مكان العمل.

إسعاد الموظفين

وقال سعيد محمد الطاير: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع استراتيجيتنا الهادفة إلى إسعاد الموظفين وتحقيق راحتهم، نلتزم بتوفير بيئة عمل مثالية ومحفّزة وسعيدة لموظفات الهيئة تسهم في تحقيق استقرارهنّ النفسي والأسري والوظيفي. وقد أنشأت الهيئة أولى حضاناتها عام 2010 لتحقيق هذا الهدف، وبالفعل نرى ثمرة هذا العمل على أرض الواقع ممثلاً في تعزيز الإنتاجية والارتقاء بالأداء والكفاءة في العمل، وهو ما يعود بالنفع على المجتمع كله».

معايير عالمية

وأكد الطاير أن حضانات الهيئة تعمل وفق أرقى المعايير العالمية في التربية والتنشئة الحديثة، وتحرص من خلال كادرها الوظيفي المؤهل من المعلمات والمشرفات المتخصصات على تنمية القدرات العقلية لأطفال الموظفات عبر أنشطة تعليمية وتثقيفية وترفيهية مختلفة تسهم في تنشئتهم تنشئة سليمة.

وأشار الدكتور الأكرف إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد من أوائل الجهات الحكومية التي أنشأت حضانات لدعم الأم العاملة، وتمتلك اليوم أكبر عدد من حضانات الأطفال مقارنة بالدوائر الحكومية الأخرى في إمارة دبي، منوهاً إلى أن حضانة الهيئة في المبنى الرئيس تستوعب 40 طفلاً، وتستوعب حضانة المبنى المستدام في القوز 48 طفلاً، فيما تستوعب حضانة الأطفال في مركز ورسان 102 طفل. وقد بلغ إجمالي الأطفال المتخرجين في حضانات الهيئة في المراكز الثلاثة 345 طفلاً.