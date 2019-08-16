جامعة الفلاح تبحث التعاون مع بلدية دبي

المصدر: دبي - البيان

قام وفد من جامعة الفلاح برئاسة الدكتور عبد الحفيظ بلعربي رئيس الجامعة، بزيارة إلى بلدية دبي لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة في المجالات التعليمية والمجتمعية، حيث كان في استقبال الوفد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي محمد مبارك المطيوعي.

ضم الوفد بالإضافة إلى الدكتور بلعربي، الدكتور حسن مصطفى عميد كلية الاتصال الجماهيري.

وقام رئيس الجامعة بإعطاء نبذة تفصيلية عن جامعة الفلاح والخطط التي تسعى لها في المستقبل القريب.

كما تطرق أيضاً إلى دور الجامعة في نشر المعرفة وخدمة المجتمع المحلي والتفاعل عبر العديد من المبادرات التي تشارك بها، بالإضافة إلى المحاضرات التطوعية من قبل أعضاء الهيئة التدريسية التي تساعد على زيادة مستوى الوعي في المجتمع الإماراتي.

وشكر الدكتور بلعربي الجهود الكبيرة التي تقدمها بلدية دبي التي تهدف إلى دعم طلاب الجامعات وصقل مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار، مضيفاً أن عنصري التعليم والابتكار يرتبطان بشكل وثيق بخطط التنمية المستدامة والتنافسية العالمية.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان ضرورة ترسيخ العلاقات فيما بينهما، لتبادل الأفكار والمعارف والتعاون في مختلف المجالات التعليمية.