تعريف 56 طالباً وطالبة على طبيعة عمل جمارك دبي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت جمارك دبي ممثلة في مركز التدريب الجمركي برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس والجامعات لعام 2019، حيث تم تعريف 56 طالباً وطالبة من فئات دراسية مختلفة على طبيعة العمل في الدائرة، واطلاعهم على دورها المحوري في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة دبي.

ودربت جمارك دبي طلبة الجامعات على مدار 4 سنوات متتالية، إذ بلغ عددهم 168 طالباً وطالبة تدربوا خلال 32 أسبوعاً، بمعدل 4 أسابيع كل عام واستطاع الطلبة خلالها التعرف على آلية عمل الإدارات المختلفة في جمارك دبي. ويأتي ذلك حرصاً من الدائرة على توجيه طاقات الطلبة لاكتسابهم المعرفة، وتعزيز روح المسؤولية لديهم وتحفيزهم على الاندماج في سوق العمل بعد التخرج.

وقالت أسماء أحمد مدير أول تنفيذ التدريب في جمارك دبي:«تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بفئة الشباب كونهم أمل الدولة وقوتها المستقبلية، اعتمدنا في مركز التدريب الجمركي برنامجاً تدريبياً صيفياً دائماً بهدف تنمية قدرات الشباب وتدريبهم، وصقل خبراتهم، وتزويدهم بالمهارات العملية المختلفة في مجالات عدة، لتأهيلهم لبيئة عمل ناجحة للنهوض بالمجتمع والمساهمة في مسيرة الرقي والتقدم للدولة».

وذكرت:«أن البرنامج لهذا العام استمر لـ 4 أسابيع، تلقى خلالها المنتسبون والمنتسبات للبرنامج تدريبات عملية حول طبيعة سير العمل في الإدارات المختلفة في الجمارك، إذ تعرفوا على العمل في إدارات مختلفة منها «الموارد البشرية، العملاء، الاتصال المؤسسي، الاستخبارات الجمركية، تقنية المعلومات، وقطاع المتعاملين بكافة إداراته»، مؤكدة على أن برنامج التدريب ساهم بشكل جذري في تنمية مهارات وخبرات مختلفة للطلبة من شأنها مساعدتهم في تكوين فهم أفضل لمتطلبات العمل مستقبلاً.