معسكر راشد الصيفي.. مهارات مكتسبة في فضاء الترفيه

المصدر: دبي - البيان

تتواصل فعاليات «معسكر راشد الصيفي» الذي ينظمه نادي الهوايات بدبي بمشاركة مجموعة من الطلبة والأطفال، ويختتم فعالياته 28 أغسطس الجاري. واشتمل المعسكر على العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية وهي:

تحفيظ القرآن الكريم والتدريب على مهارات الحاسب الآلي والإنترنت والآداب العامة، وأنشطة رياضية اشتملت على التدريب على ركوب الخيل والسباحة ورياضات الدفاع عن النفس، وتنظيم الرحلات ومسابقة ألعاب الفيديو والألعاب الترفيهية مثل الدراجات وتنس الطاولة و«بيبي فوت» وملعب كرة القدم الصابوني وكرتي القدم والطائرة.

وأعرب عارف العبار رئيس مجلس إدارة نادي الهوايات، عن سعادته بالنجاحات السنوية التي يحققها المعسكر، وقال إن نادي الهوايات يعتبر من أقدم النوادي التربوية والتعليمية في المنطقة، حيث تم إنشاؤه في عام 1996 ويهدف إلى تنمية الهوايات لدى الشباب من جميع الجنسيات، وذلك خلال الدورات التدريبية والمعسكرات الشبابية وحملات التوعية والبرامج المشتركة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية.

مشيراً إلى أن المعسكر الصيفي يهدف إلى القضاء على وقت الفراغ الذي يعيشه كثير من الأطفال والشباب وخاصة أثناء العطلات في فترة الصيف واستغلاله بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، إلى جانب تعزيز العلاقات المجتمعية بين المنتسبين عبر التعارف وزيادة الألفة بين المشاركين في المعسكر من خلال الأنشطة التفاعلية، مما يساهم في تكوين صداقات جديدة بين المنتسبين وتقوية العلاقات المجتمعية بينهم.

وأضاف العبار، أن المعسكر يسعى أيضاً إلى تعليم المشاركين بعض المهارات البدنية وكسر حاجز الخوف لديهم عبر تعلم مهارات جديدة مثل ركوب الخيل والتعامل معها، إلى جانب تعلم مهارة الصيد بالصقور ومعرفة خبايا وأسرار هذا الموروث، إلى جانب غرس بعض القيم المهمة مثل الضيافة وآداب المجلس، مشدداً على أهمية تعلم المشاركين بعض العادات والتقاليد في المعسكر، والتي بات يفتقدها الكثير من الشباب مثل عادات استقبال الضيوف وطريقة وآداب الضيافة.

واختتم العبار قائلاً: إن المعسكر يحمل أهدافاً أخرى مثل المساهمة في صياغة الشخصية للمشاركين عبر تغيير نمط الحياة الذي اعتاد عليه وتعليمهم بعض الصفات الجيدة من خلال التفاعل مع الآخرين، إضافة إلى اكتساب معلومات ومعارف جديدة عبر البرنامج الثقافي المصاحب.