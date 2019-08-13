محمد بن راشد يوجه بإطلاق المدرسة المهنية لشباب الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق المدرسة المهنية لشباب الإمارات، كونها أكبر منظومة تعليم تنفيذي ومهني في الدولة والمنطقة، تهدف إلى سدّ الفجوة بين التجربة الأكاديمية للشباب والاحتياجات العملية لسوق العمل، وتوفر بيئة تشاركية متجددة قائمة على التجارب والدراسات المهنية والبرامج العملية، بالشراكة مع المؤسسات والخبراء والمختصين. ويتزامن إطلاق المدرسة مع احتفال دولة الإمارات باليوم العالمي للشباب الذي صادف، أمس. وستفتتح المدرسة أبوابها قبل نهاية العام الجاري، تحت مظلة المؤسسة الاتحادية للشباب.

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