278 طالباً ينجزون معسكر «صيفك على كيفك» الثامن في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، نجاح المعسكر الصيفي الثامن «صيفك على كيفك» في تلبية احتياجات المشاركين بمختلف أعمارهم العمرية من خلال البرامج والدورات الجديدة التي تواكب التطورات في شتى المجالات العلمية والتكنولوجية والوطنية والرياضية وغيرها .

كما ركزت البرامج والفعاليات على بناء شخصية المشاركين وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم بإجمالي 264 ساعة تدريبية منها 62 برنامجاً تدريبياً و28 زيارة علمية ورحلات ترفيهية.

«رحلة وطن»

وأشار خلال حفل ختام المعسكر الذي استضافه مسرح الجمعية بعمل أوبريت «رحلة وطن» من تأليف وإخراج محمود حسن القطان وتنفيذ طلاب وطالبات المعسكر الصيفي، إلى أن المشاركين سعوا من خلال الأوبريت إلى تقديم لوحات وطنية تروي رحلة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، على مر السنين وكيف حول الصحراء ونهض بدولة الإمارات وما هي الأحلام التي كان يدخرها.

والتي تمثل القدوة للطلاب ليبقى خالداً في قلوب الأجيال الحالية والمستقبل، حيث تم تكريم الجهات الداعمة والمشاركة في إنجاح وإبراز المعسكر الصيفي إلى جانب المشرفين والمتطوعين.

تدريب وتأهيل

وأكد بن عنبر، أن المعسكر الذي اختتم فعالياته، أمس، شارك فيه 278 طالباً وطالبة من الفئة العمرية 8 لغاية 13 سنة، وفر فرصاً كبيرة لتدريب وتأهيل المشاركين لاكتشاف وتنمية مهاراتهم ومواهبهم لاستثمارها بشكل علمي، وتحويل هواياتهم إلى أعمال إبداعية حقيقية من خلال الورش المتخصصة، ضمن رؤية وجهود الجمعية لترجمة رؤية القيادة الرشيدة في استثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية وملء أوقات فراغهم في أمور مفيدة.

وأضاف: شهد المعسكر الصيفي فعاليات عديدة مثل الرماية، وكرة القدم، فضلاً عن الزيارات الميدانية إلى مؤسسة محمد بن راشد للفضاء ورحلات ترفيهية مثل مربى الشارقة للأحياء البحرية ومنتزه الشارقة الصحراوي وإلى عالم ورنر برذرز ومدينة الثلج في مول الإمارات وألعاب IMG عالم من المغامرات، علاوة على محاضرات تثقيفية عدة مثل ورشة «أبطال الترشيد» بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء - إدارة الترشيد وذلك لمدة يومين.

«حلم زايد»

وتابع: إلى جانب ورشة «حلم زايد» وورشة الطبق الصحي وورشة أهداف التنمية المستدامة ونفذتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء - لجنة أهداف التنمية المستدامة، وورش في مبادئ الادخار والاستثمار بالإضافة إلى جلسة عصف ذهني قصة الإمارات نحو التميز وحملات توعوية لزيارة المرضى في مستشفى صقر وحملة توزيع البروشورات الشارة التعريفية مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وحملة «كسوة العيد» لأيتام مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية.