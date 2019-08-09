شرطة دبي تخرّج دورات طلابية صيفية

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، حفل تخريج طالبات مركز شرطة الراشدية ومركز شرطة القصيص في دبي مول، إضافة إلى تخريج طلاب دورة الغواصين في دبي أكواريوم، بحضور العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، والعقيد خالد بن مويزه نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

والعقيد جمعة الروم نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي، وعدد من الضباط والأفراد وأولياء أمور الطلاب والطالبات. وقال اللواء ابن فهد: «إن العروض العسكرية التي قدمتها الطالبات خلال حفل التخريج، إلى جانب الأداء المبهر لطلاب دورة الغوص في «الأكواريوم» خير دليل على النتائج المثمرة للدورات الصيفية على أبنائنا وبناتنا، واكتسابهم مهارات وقدرات جديدة مستثمرين وقت فراغهم بما يعود عليهم بالمنفعة».

وأكد أن شرطة دبي وإيماناً منها بأهمية تسليح جيل الغد بالعلم والمعرفة، فإنها تحرص كل عام على طرح برامج ودورات تصقل شخصية الطلبة وتساعدهم على تحديد مساراتهم في الحياة، وتعزز قيم الالتزام والانضباط والتعاون والمشاركة لديهم، باعتبارهم ثروة للوطن وعماداً لمستقبله. وتوافد زوار دبي مول لمشاهدة عروض الطلاب، ومهاراتهم في السباحة تحت الماء كنتاج لتدريبهم المكثف في دورة الغوص، كما رفعوا علماً يحمل شعار مركز حماية الدولي تحت الماء، واستمتع زوار دبي مول كذلك بالعروض العسكرية للطالبات، وأدَّيْن فقرات رياضية في الكاراتيه.