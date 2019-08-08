راشد النعيمي يطّلع على إجراءات القبول والتسجيل في جامعة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، على إجراءات التسجيل والقبول في جامعة عجمان وسير عملية استقبال طلبات التحاق الطلبة الجدد في كليات الجامعة التسع، خلال زيارته مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الجامعة.

واستمع الشيخ راشد خلال الزيارة إلى شرح مفصل حول إجراءات تسجيل الطلبة والمبادرات المتنوعة التي أطلقتها الجامعة خلال فترة قبول الطلبة الجدد والتي تضمنت تنظيم الأيام المفتوحة في عدد من الكليات بالجامعة، حيث تم خلال هذه الأيام إعفاء الطلبة الجدد من رسوم التسجيل في الكليات، ومنحهم حسوم على الرسوم الدراسية، وشملت المبادرات كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وكلية العمارة والفنون والتصميم، وكلية الإعلام (مع خصم بنسبة 30% على الرسوم الدراسية)، وكلية الصيدلة والعلوم الصحية (مع خصم بنسبة 20% للطلبة الحاصلين على نسبة 90% في الثانوية العامة)، وكلية إدارة الأعمال، وكلية القانون، وكلية الإنسانيات والعلوم، إضافة إلى إعفاء المتقدمين للالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا بالجامعة من رسوم التسجيل.