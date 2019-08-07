برنامج متقدم لفريق مهارات الإمارات المشارك في «عالمية روسيا»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، برنامجاً متقدماً لفريق مهارات الإمارات الذي سيشارك في منافسات المسابقة العالمية للمهارات التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 22 ـ 27 أغسطس الجاري.

وتفاعل عدد كبير من جمهور دلما مول مع إبداعات المواطنين في عدة تخصصات هندسية وتقنية منها تكنولوجيا مواقع الإنترنت، والتوصيلات الكهربائية، وتقنية السيارات، وحلول برمجيات تقنية معلومات الشركات، والإلكترونيات، والدهان والديكور.

خطة

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن البرنامج يأتي ضمن خطة إعداد الفريق التي بدأت منذ وقت مبكر بمشاركة نخبة متميزة ومتخصصة من الخبراء والمؤسسات الدولية والمحلية، حيث تعمدنا تنظيم البرنامج في دلما مول من أجل إكساب أعضاء الفريق مهارات العمل المبدع بتركيز شديد وهم وسط الزحام والأجواء الصاخبة التي تصاحب المسابقة العالمية للمهارات.

ومن أجل منح أبناء المجتمع من المواطنين والمقيمين الفرصة لدعم وتشجيع فريق مهارات الإمارات وهو الأمر الذي يمنح الفريق مزيداً من الحماس والثقة بالنفس وهم يتعايشون مع فرحة وإعجاب الجمهور بإبداعاتهم المتنوعة. وأوضح أن فريق مهارات الإمارات يتكون من 18 مواطناً ومواطنة من شباب الإمارات الواعد الذي سيشارك في 15 تخصصاً.

بالإضافة إلى تخصصات الروبوتات المتحركة، وتقنيات التصميم الجرافيك، وحلول برمجيات الشركات، والتبريد والتكييف، والتمريض، كما يدخل 7 مواطنين من البراعم الصغيرة في أجواء المسابقة العالمية في كازان في خمسة تخصصات وهي الروبوتات، والتوصيلات الكهربائية، وتقنيات التصميم الجرافيك، وتكنولوجيا مواقع الإنترنت، والدهان والديكور.

جولة

وكان مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، قد قام بجولة تفقد خلالها أداء فريق مهارات الإمارات في مختلف التخصصات أمام جمهور دلما مول، رافقه خلالها الدكتور عارف سلطان الحمادي مدير ونائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالوكالة، ومحمد العلي رئيس قسم المهارات في مركز أبوظبي التقني، ونخبة من المسؤوليـن.