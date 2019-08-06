جامعة عجمان ونور بنك يطلقان صندوقاً وقفياً بـ 2.3 مليون درهم لدعم الطلبة المعسرين

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت جامعة عجمان (AU)، بالتعاون مع نور بنك، صندوق نور للتكافل التعليمي، بقيمة 2.3 مليون درهم، دعماً للطلبة المعسرين، وتعزيزاً لصناعة الصيرفة والتمويل الإسلامي.

جاءت هذه الخطوة، في أعقاب اتفاق، تم توقيعه من الطرفين لإنشاء صندوق نور للتكافل التعليمي (صندوق نور)، الذي سيقوم، وبصفة دائمة، بتمويل أستاذية وقفية، وأربع منح لدراسة الصيرفة والتمويل الإسلامي في كلية إدارة الأعمال بجامعة عجمان.

وقال الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان، إن صندوق نور بجامعة عجمان، يأتي في إطار الجهود الإقليمية الرائدة التي تسعى حثيثاً لتسليط الضوء على تاريخ وقيمة وتأثير الصيرفة والتمويل الإسلامي «ومن خلال هذه المساهمة السخية لنور بنك، سيتم دعم الصندوق بصفة دائمة، عبر إيرادات هذا الوقف، والتي ستعود بالنفع المباشر على وقف الأستاذية والمنح الدراسية الأربع المقدمة».

وأضاف: «تتعهد جامعة عجمان بتقديم مبلغ مساوٍ للعوائد الاستثمارية المخصصة لهذه المنح الدراسية الأربع، أي بمضاعفة المبلغ السنوي المتوفر في الصندوق لتأهيل طلبة كلية إدارة الأعمال، لنيل درجة علمية في هذا التخصص المهم».

وأكد الدكتور كريم أن صندوق نور للتكافل التعليمي، يدعم رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان .

وبدوره، قال جون إيوسفيديس، الرئيس التنفيذي لنور بنك: «إن التعليم هو الأساس الذي يقوم عليه مستقبلنا، ولتحقيق هذه الغاية، فإنه من الأهمية بمكان، أن يحصل الطلبة على تعليم بجودة عالمية عالية، وهذه المنح الدراسية والأستاذية، هي السبيل لتعزيز هذا الأساس الذي نتحدث عنه».