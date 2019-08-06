«الإمارات للتطوير التربوي» تطلق برنامج الشباب الصيفي

أطلقت كلية الإمارات للتطوير التربوي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برنامج الشباب الصيفي لعام 2019، والذي يستهدف طلبة الصفين الـ 10 والـ 11 من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي.

ويستمر البرنامج لـ 4 أسابيع، ويغطي محاور رئيسة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والابتكار والتكنولوجيا وصوت الشباب وتنمية المهارات الشخصية.

ويتضمن البرنامج أنشطة أكاديمية تقدم على هيئة محاضرات وتجارب عملية وميدانية. وشملت فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج محاضرة عن فن تصوير وإنتاج الأفلام باستخدام الهاتف النقال، وفي هذا السياق تم تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين إلى قصر الحصن وقصر الوطن بإمارة أبوظبي، ومن ثم إنتاج فيلم قصير يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والتعرف على تاريخ الأجداد العريق وأمجادهم الخالدة.

ويشار إلى أن برنامج الشباب الصيفي يعتبر من مبادرات كلية الإمارات للتطوير التربوي في مجال الخدمة المجتمعية، ويسهم في استغلال فترة العطلة الصيفية لاستثمار وقت وطاقات الشباب الإبداعية، ويثري معرفتهم بأنفسهم وقدراتهم التي لم يكتشفوها بعد. أبوظبي - وام