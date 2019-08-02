مبادرة لتعليم اليابانية لغة ثانية في بعض المدارس الثانوية

المصدر: أبوظبي - وام

قال إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة: «إن هناك مبادرة يجري العمل عليها بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة لتعليم اللغة اليابانية كلغة أجنبية ثانية في بعض المدارس الثانوية».

وأكد أنه من المتوقع أن يتم التطبيق خلال عام من الآن، مضيفاً أن التعاون في قطاع التعليم بين البلدين يحتل أهمية كبيرة لدى الطرفين.

ويقيم في الإمارات أكثر من 4000 مواطن ياباني، منهم 3000 في دبي، وأكثر من 1000 في أبوظبي والإمارات الأخرى.

وأضاف السفير الياباني: «إن العلاقات الثنائية بين اليابان والإمارات كانت مرتكزة دائماً على الاقتصاد، وتحديداً النفط، موضحاً أن من مهامه العمل على توسيع هذا التعاون إلى أكثر من ذلك».

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت الشهر الماضي، أن برنامج تطبيق منهاج اللغة الصينية سيبدأ في المدارس، من الصف السابع حتى الـ 12 في سبتمبر القادم، وسيتم تعليم اللغة الصينية في أكثر من 200 مدرسة داخل الدولة.