قبول الطلبة من جميع الجنسيات في «الدراسات العليا» بجامعة الوصل

المصدر: دبي - وام

أقر مجلس أمناء جامعة الوصل في دبي خلال اجتماعه الأول للعام الجامعي 2018/‏‏‏2019 الموافقة على قبول الطلبة من جميع الجنسيات في برنامج الدراسات العليا ابتداءً من العام الجامعي 2019/‏‏‏2020 بعد أن كان القبول في هذا البرنامج مقتصراً على الطلبة المواطنين وطلبة دول مجلس التعاون الخليجي.

وترأس الاجتماع جمعة الماجد رئيس المجلس، وعضوية كل من: أحمد حميد الطاير وأحمد عتيق الجميري ومحمد عيسى السويدي والدكتور محمد سالم المزروعي، والدكتور جمال محمد المهيري، والدكتور محمد عبد الرحمن.

وقال الدكتور محمد عبد الرحمن مدير الجامعة: «إن المجلس اتخذ القرار بعد الإقبال الذي شهدته عمادة الدراسات العليا على برامجها، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الجامعة خلال السنوات القادمة والتي سيتم فيها الإعلان عن سلسلة من البرامج والتخصصات الجديدة».

وأوضح أن الجامعة اتخذت القرار بعد الانتهاء من كافة مستلزمات العملية التعليمية من قاعات دراسية ذكية لطلبة الدراسات العليا وقاعدة بيانات بحثية متطورة واستقطاب نخبة من الأساتذة، فضلاً عن فتح خطوط التواصل مع العديد من المؤسسات الأكاديمية بالدولة وخارجها خدمة لهذا الغرض.