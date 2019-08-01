الرئيس التشادي يضع حجر أساس مشروع مجمع الشيخ زايد التعليمي

المصدر: أنجمينا - وام

وضع إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد حجر الأساس لمشروع مجمع الشيخ زايد التعليمي بالعاصمة أنجمينا بتمويل من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

ويعتبر المشروع نموذجاً فريداً لتطوير التعليم في جمهورية تشاد.. ويقع المجمع على مساحة 2180 متراً مربعاً، ويشمل 30 فصلاً دراسياً لجميع المراحل السنية «الابتدائية والإعدادية والثانوية» يستوعب 900 طالب و6 صالات كمبيوتر ومركزاً صحياً.

حضور

حضر وضع حجر الأساس محمد علي مصبح علي الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية تشاد وحمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.