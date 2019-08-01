127 طالباً يدرسون ضمن منحة «معلم المستقبل»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكد المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، في تصريح لـ«البيان» أن الوزارة خصصت بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منحة «معلم المستقبل» في تخصصات الكيمياء، والرياضيات والفيزياء 150 مقعداً للطلبة للعام الدراسي المقبل، بواقع 50 مقعداً في جامعة خليفة و100 مقعد في جامعة الإمارات، وبلغ عدد الطلبة الدارسين في منحة «معلم المستقبل» 127 طالباً منذ الإطلاق في عام 2016، ومن المقرر أن يشهد العام الدراسي المقبل تخريج أول دفعة من المنحة.

وفي الإطار ذاته أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة أن اليوم، هو آخر موعد للتقديم في منحة معلم المستقبل وعلى الطلبة الراغبين بالتقديم تسليم طلب الالتحاق الإلكتروني.

وأفاد الحمادي: «أن الوزارة تمنح خريجي منحة «معلم المستقبل» أولوية التعيين في الوزارة، وتهدف الوزارة إلى رفد المدرسة الإماراتية بالكوادر المؤهلة لتحقيق رؤية الدولة في التعليم، واستثمار الكوادر البشرية المتوفرة بما يخدم تحقيق استراتيجية الوزارة، كما تعمل على جذب المتميزين من خريجي الثانوية خاصة الذكور للعمل كمعلمين وتحسين جودة النظام التعليمي ومخرجاته، وضمان تلقي الطلبة تعليماً رفيع المستوى من خلال تأهيل المعلمين الأكفاء».

شمولية

وأوضح الحمادي أن «معلم المستقبل» مشروع تربوي يجسد تفعيل دور الشراكة المجتمعية الفاعلة في تكامل الجهود لدعم نموذج «المدرسة الإماراتية»، إذ يستهدف الطلبة حديثي التخرج في الثانوية العامة من المدارس الحكومية والخاصة، ويتم توجيه الطلبة نحو تخصصات حيوية ومطلوبة في سوق العمل، والمنحة للطلبة فرصة استكمال دراستهم الجامعية مجاناً مع تأمين متطلباتهم واحتياجاتهم كافة.

وتابع: «أن المنحة توفر فرصاً، للحصول على الدرجات العلمية وإتاحة الفرصة لمعلمي المستقبل للحصول على الدعم الأكاديمي والمهني والتدريبات والخدمة المجتمعية والفرص التدريبية خلال فترة دراستهم الجامعية، وتوفير خبرة مهنية عالية الجودة لمعلمي المستقبل وإتاحة فرص عمل لدى وزارة التربية والتعليم بعد التخرج وإتمام التدريب المطلوب». وأوضح: «أن الوزارة حرصت على تخريج دفعة جديدة من المعلمين بكفاءة عالية لتعليم الجيل القادم من طلبة مدارس الدولة، إذ يعتبر إعداد المعلمين بكفاءات عالية من أولويات الوزارة، وخاصة في التخصصات التي تشهد عزوفاً من قبل خريجي «الثانوية العامة» في مختلف جامعات الدولة».

ومن جانبها أشارت خولة الحوسني مديرة إدارة التدريب والتنمية في وزارة التربية والتعليم: «أن جامعتي خليفة والإمارات تتوليان مسؤولية تطبيق عملية التقدم والاختيار بشكل مستقل لضمان تحقيق المرشحين لمعايير التأهل، وعملت الوزارة على تنظيم معارض للإرشاد الطلابي وتعريفهم بمشروع معلم المستقبل».

وأوضحت الحوسني أن وزارة التربية والتعليم بدأت المشروع في عام 2016 من خلال عقد اتفاقية مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، وتم توضيح أهم المسؤوليات بين الطرفين من حيث شروط المنحة والتزامات الطالب في المنحة والمميزات، ويبلغ عدد الدارسين فيها حتى الآن 75 طالباً بواقع 45 طالباً في تخصص الرياضيات و11 طالباً في تخصص الكيمياء وطالب في مجال الفيزياء.

وتابعت مديرة إدارة التدريب والتنمية: «وبعد نجاح التجربة مع جامعة خليفة عملت الوزارة على إعداد مسودة اتفاقية لتطبيق المنحة بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، ويدرس فيها حالياً 70 طالباً بواقع 32 طالباً في تخصص الرياضيات و18 طالباً في الكيمياء و20 طالباً في الفيزياء».

امتيازات

ودعت وزارة التربية والتعليم المتميزين في الرياضيات والإحصاء والكيمياء، ولديهم الرغبة في التطوير، بالمشاركة في منحة معلم المستقبل التي أطلقتها وزارة التربية بالتعاون مع جامعتي خليفة والإمارات، مؤكدة أن منحة معلم المستقبل تمنح الحاصل عليها العديد من الامتيازات ومنها تغطية مصاريف الدراسة، كما دعت الراغبين إلى التسجيل في المنحة من خلال زيارة الموقع www.kuslar.ae، وتتمثل شروط القبول في البرنامج للطلبة الوافدين أن يحمل جنسية دولة عربية، وأن يكون مقيماً في الدولة في آخر 3 سنوات على الأقل، وأن لا يزيد عمر المتقدم على 20 عاماً ولا يتجاوز السنة على التخرج من الثانوية العامة، وأن لا تقل نسبة الثانوية العامة عن 90% أو ما يعادلها، وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة 6 في امتحان «الايلتس» الأكاديمي، والتفرغ للدراسة بنظام الدوام الكامل.