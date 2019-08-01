دبي أفضل مدينة للدراسة الجامعية في المنطقة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كأفضل مدينة للدراسة الجامعية، وذلك بحسب تقرير صدر، أمس، عن شركة استشارات التعليم العالي العالمية QS Quacquarelli بعنوان «أفضل مدن الدراسة الجامعية في العالم 2019»، حيث جاءت الإمارة في المركز الـ60 في التصنيف العام متقدمة على بعض من أعرق المدن مثل فيلادلفيا وواشنطن وروما وأثينا وجوهانسبرغ.

وأكد التقرير، أن دبي تتمتع بتراث ثقافي غني ومتنوع، ما أسهم في حصولها على مركز متميز في تصنيف تجانس الطلاب في تصنيف هذا العام حيث حلت في المركز (51).

تعدد ثقافي

وأبرز التقرير مواطن التعدد الثقافي في دبي التي تضم أعداداً كبيرة من المقيمين، في إطار مجتمع متعدد الأعراق والثقافات بشكل كبير.

ووفقاً للتقرير، فإن دبي تشتهر بشواطئها الرملية الرائعة والفنادق الفاخرة ومراكز التسوق، وتحتل مكانة عالية على الدوام في جودة الحياة.