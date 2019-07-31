حضانة الأطفال في «مالية دبي» ترفع سعادة الموظفين

المصدر: دبي – البيان

افتتحت دائرة المالية بحكومة دبي، في مقرها بديوان صاحب السمو الحاكم، حضانة لأطفال الموظفين، بهدف بثّ مزيد من أسباب الراحة والسعادة بين موظفيها. وقصّ شريطَ افتتاح الحضانة كل من عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، وعبدالله بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بحضور محمد الشحي نائب المدير العام لدائرة المالية وعدد من المديرين التنفيذيين من الدائرة.

وأكّدت هدى حمدان الشيخ المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية، بهذه المناسبة، حرص الدائرة على إنشاء حضانة لأطفال الموظفات والموظفين، ولا سيما منهم الأمهات العاملات عبر إتاحة المجال أمامهنّ ليكُنَّ دائماً بالقرب من أطفالهن، وقالت: «نحرص في دائرة المالية على إيجاد بيئة عمل تتيح أسس الرعاية الاجتماعية والنفسية للموظفين، تحقيقاً لسعادتهم، وذلك انطلاقاً من اهتمام الدائرة بإيلاء كوادرها البشرية كل عناية ممكنة، وضمن هدف الدائرة الاستراتيجي المتمثل بخلق بيئة عمل سعيدة جاذبة للمواهب وداعمة للتطوير والابتكار، وبما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق السعادة للجميع». وأضافت هدى الشيخ «إن حضانة دائرة المالية، تعمل على تنمية قدرات أطفال الموظفات ضمن بيئة آمنة».