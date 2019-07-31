الجالية السودانية في عجمان تكرّم المتميزين في الثانوية العامة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

احتفل أبناء الجالية السودانية في عجمان ليلة أمس الأول بتكريم الطلبة المتميزين هذا العام في شهادة الثانوية العامة والحاصلين معدلات أكثر من 80%، حيث تم تكريم 26 طالباً وطالبة، بحضور رؤساء الأندية السودانية في الإمارات المختلفة وأولياء أمور الطلبة وأبناء الجالية المقيمين في عجمان.

وألقى عمر أوشيك نائب القنصل العام السوداني في الدولة كلمة أشاد فيها بعمق العلاقات الإماراتية السودانية وبجهود الإمارات في تنمية المجتمع والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة في توفير المناخ المناسب للتعليم وتميز الطلبة.

ودعا الطلبة المكرمين إلى بذل مزيد من الجهد ونيل الدرجات العلمية في سبيل المساهمة في تطوير وطنهم والمشاركة في عملية البناء والتنمية الشاملة للسودان.

من جانبه، أعرب عوض رحمة رئيس النادي السوداني في عجمان عن فخره واعتزازه بتحقيق أبناء الجالية السودانية نتائج متميزة في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وأكد اهتمام وحرص الجالية السودانية في عجمان بتشجيع الطلبة على التميز في دروب العلم ونيل الشهادات العليا، لافتاً إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير المؤسسات التعليمية والمناهج التعليمية التي تواكب العصر وتخرج طلبة وفق احتياجات سوق العمل.