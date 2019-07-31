جامعة الخليج الطبية بعجمان تنال اعتماد برنامجي التمريض والتجسير

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أكد الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية في عجمان أن وزارة التربية والتعليم العالي اعتمدت برنامجي بكالوريوس التمريض وبرنامج التجسير للحاصلين على دبلوم التمريض ويرغبون في الحصول على درجة البكالوريوس طبقاً للمعايير والشروط، كما أن الجامعة حصلت على اعتماد الهيئة الأمريكية للتعليم الصيدلاني التي اعتمدت (دكتور) في الصيدلة (PHARM)، 5 سنوات وهي درجة البكالوريوس في الصيدلة الإكلينيكية والتي تعد الدرجة الأولى التي تحصل على مثل ذلك الاعتماد في الدولة، ما تعد أعلى مستوى في الصيدلة وتمكن الدارسين من العمل في المستشفيات، مبيناً أن كلية الصيدلة بالجامعة يدرس بها حالياً 200 طالب وطالبة عند إكمالهم الدراسة يمنحون درجتي (دكتور) وماجستير الصيدلة الإكلينيكية، وهما برنامجان معترف بهما من التعليم العالي.

معايير

وأضاف أن (دكتور) تعد الدرجة الأعلى التي يتحصل عليها طالب الصيدلة ليزاول مهنة الصيدلة التي تعد الدور الإكلينيكي للصيدلي، والذي يتعلق بصحة المريض وجودة المهنة والارتقاء بها، كما أنها تواكب المعايير العالمية ما يمكن الخريج من العمل في كل بلدان العالم، مبيناً أن جامعة الخليج الطبية تعمل جاهدة لدعم سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال منحها منحاً دراسية جزئية تشجيعاً للطلاب والطالبات المواطنين لدراسة التمريض، إضافة إلى توفير الإمكانات والمعامل والمختبرات وأماكن التدريب بكل مستشفيات الجامعة، لافتاً إلى أن عدد الطلبة الدارسين في كلية التمريض حالياً يبلغ عددهم 127 طالباً وطالبة، منهم 27 في درجة البكالوريوس و100 (تجسير).

وقال مدير الجامعة: إن الجامعة مزودة بمعهد الأبحاث والابتكار، والذي شكل نقلة نوعية في أبحاث علم الجينات والطب على مستوى المنطقة، ويوظف أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، كما ساهم في إعداد وتدريب المواهب والطاقات البشرية، وسيمكن المعهد العلماء عن طريق المختبر من تنقيح الحمض الوراثي، والتعرف على الجينات الفردية المسؤولة عن بعض الاعتلالات الوراثية وإزالتها في المستقبل.