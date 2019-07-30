«حمدان التعليمية» تنظم ورشة «فكرتي العقارية»

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، ورشة عمل بعنوان «فكرتي العقارية»، بالتعاون مع معهد دبي العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تستهدف رابطة الطلبة والمعلمين الفائزين بجائزة المؤسسة، بهدف غرس المعرفة في القطاع العقاري، من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمعرفة العقارية المتعلقة بالعقار وبناء المدن وتصميمها، والمفاهيم الخاصة في إنشاء العقارات والأبراج والمساكن، بالإضافة إلى تعريفهم بدور دائرة الأراضي والأملاك في هذا القطاع الحيوي، وتستمر الورشة خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 1 أغسطس المقبل، في مركز حمدان للموهبة والابتكار.

ومن جهته، قال الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «نهدف بشكل مستمر إلى تطوير معارف ومهارات طلابنا ومعلمينا، لا سيما المتميزين منهم، من خلال حلول مبتكرة، لترسيخ المفاهيم والركائز الرئيسة حول القطاعات الحيوية داخل دولة الإمارات، وذلك في إطار رؤية استراتيجية لتطوير منظومة التعليم، وإعداد كوادر بشرية تتميز بمعرفة واسعة في كل المجالات، ما يهدف في النهاية إلى بناء جيل قادر على التطوير والمساهمة الفعالة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة».

وأضاف: «تأتي ورشة العمل في إطار خطتنا لترسيخ الشراكات الاستراتيجية، والتعاون مع مختلف الهيئات الاتحادية والحكومية والقطاع الخاص».