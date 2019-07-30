شرطة دبي تكرم المتفوّقين من أبناء العاملين في «التميز والريادة»

المصدر: دبي - البيان

هنأ اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، الطلبة المتفوقين من أبناء العاملين في الإدارة العامة للتميز والريادة، بمناسبة نجاحهم في شهادة الثانوية العامة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرتهم العلمية، وتطوير قدراتهم والإبداع والابتكار، وتقديم كل ما هو جديد. جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته الإدارة العامة للتميز والريادة، بحضور العقيد الدكتور صالح الحمراني مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة.

وفي ختام الحفل، كرم اللواء العبيدلي الطلبة المتفوقين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، فيما أعرب أولياء أمور الطلبة عن سعادتهم وفرحتهم بهذه اللفتة الكريمة، متقدمين بالشكر والتقدير للإدارة العامة للتميز والريادة، على حرصها واهتمامها بالطلبة المتميزين.