«نيويورك أبوظبي» تعلن أسماء الطلبة الفائزين بمنحة «الشيخ محمد بن زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن أسماء 32 طالباً وطالبة تم اختيارهم للمشاركة في الأكاديمية الصيفية الخاصة بجامعة نيويورك أبوظبي ضمن برنامج منحة «الشيخ محمد بن زايد» الخاصة بطلبة المدارس الثانوية المتفوقين.

وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المستشارة الرئيسية للبرنامج: «ملتزمون بإعداد الشباب وتزويدهم بالأدوات الضرورية والخبرات الأكاديمية اللازمة كي يصبحوا رواد المستقبل في كافة المجالات. ولا يقتصر هذا البرنامج على توفير فرص التطور الأكاديمي والفكري لتحقيق النجاح فحسب، ولكنه أيضاً يبني ثقة الطلبة بأنفسهم ويلهمهم في مسيرتهم لإدراك كامل إمكاناتهم وتحقيق أهدافهم».ويوفر البرنامج الأكاديمي المكثف الذي يمتد لـ 18 شهراً في عامه الـ 7 تجربةً تعليمية تفاعلية تهدف إلى إعداد الطلبة الإماراتيين في أبوظبي لدخول أهم جامعات العالم، بما في ذلك جامعة نيويورك أبوظبي.

وتم اختيار الطلبة بناء على تحصيلهم الدراسي ودوافعهم للالتحاق بالجامعة ومهاراتهم القيادية وإمكانياتهم ومدى استعدادهم للنمو والتطور. ويركز المنهج الدراسي للبرنامج على تطوير مهارات الطلبة في مجالات التفكير النقدي والكتابة والمناقشة باللغة الإنجليزية والمنطق الحسابي للعلوم والتحضير لاجتياز الاختبارات الموحدة وفن الخطابة ومهارات القيادة.

وتمتد الأكاديمية الصيفية على مدى صيفين متتاليين بعد إتمام المرحلتين الـ 10 والـ 11على التوالي، إضافة إلى 3 فصول دراسية تتضمن محاضرات تقدم عن طريق الإنترنت أو بشكل مباشر طوال العام الدراسي، ويوفر البرنامج فرصة قيّمة للتعرف على القواعد والقيم والمعايير الأكاديمية التي تتناسب مع ثقافة مؤسسات التعليم العالي العالمية الرائدة، فضلاً عن تقديم الإرشاد والتوجيه حول شروط القبول الجامعي.