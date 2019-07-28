أسماء الفائزين بمنحة "الشيخ محمد بن زايد" لطلبة الثانوية المتفوقين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي أسماء 32 طالبا وطالبة تم اختيارهم للمشاركة في الأكاديمية الصيفية الخاصة بجامعة نيويورك أبوظبي ضمن برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد الخاصة بطلبة المدارس الثانوية المتفوقين.

وقالت الجامعة في بيان تلقى " البيان الإلكتروني " نسخة منه إن البرنامج الأكاديمي المكثف الذي يمتد لمدة 18 شهراً في عامه السابع ، يقدم تجربةً تعليمية تفاعلية تهدف إلى إعداد الطلبة الإماراتيين في أبوظبي لدخول أهم جامعات العالم بما في ذلك جامعة نيويورك أبوظبي.

وتم اختيار الطلبة بناء على تحصيلهم الدراسي ودوافعهم للالتحاق بالجامعة ومهاراتهم القيادية وإمكانياتهم ومدى استعدادهم للنمو والتطور. ويركز المنهج الدراسي للبرنامج على تطوير مهارات الطلبة في مجالات التفكير النقدي والكتابة والمناقشة باللغة الإنجليزية والمنطق الحسابي للعلوم والتحضير لاجتياز الاختبارات الموحدة وفن الخطابة ومهارات القيادة.

وتمتد الأكاديمية الصيفية على مدى صيفين متتاليين بعد إتمام المرحلتين العاشرة والحادية عشرة على التوالي، إضافة إلى ثلاثة فصول دراسية تتضمن محاضرات تقدم عن طريق الإنترنت أو بشكل مباشر طوال العام الدراسي، ويوفر البرنامج فرصة قيّمة للتعرف على القواعد والقيم والمعايير الأكاديمية التي تتناسب مع ثقافة مؤسسات التعليم العالي العالمية الرائدة، فضلاً عن تقديم الإرشاد والتوجيه حول شروط القبول الجامعي. ويتم دعم هذه التجربة التعليمية الشاملة عبر الفصول الدراسية والأنشطة المدرسية الإضافية ضمن عدّة مواقع عالمية لجامعة نيويورك تشمل كلاً من أبوظبي، ونيويورك، ومدينة فلورنسا في إيطاليا.

ونسب البيان إلى سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المستشارة الرئيسية للبرنامج قولها: "نحن ملتزمون بإعداد الشباب وتزويدهم بالأدوات الضرورية والخبرات الأكاديمية اللازمة كي يصبحوا رواد المستقبل في كافة المجالات. ولا يقتصر هذا البرنامج على توفير فرص التطور الأكاديمي والفكري لتحقيق النجاح فحسب، لكنه أيضا يبني ثقة الطلبة بأنفسهم ويلهمهم في مسيرتهم لإدراك كامل إمكاناتهم وتحقيق أهدافهم."

ويخضع الطلبة في فترة الصيف الأولى لدورة تعليمية تمتد لثلاثة أسابيع في جامعة نيويورك أبوظبي، وتتاح لهم الفرصة بعد ذلك للسفر إلى المركز الأكاديمي التابع لجامعة نيويورك في مدينة فلورنسا في إيطاليا للدراسة لمدة تسعة أيام إضافية، فيما تقسم فترة الصيف الثانية على نحو مشابه بين أبوظبي وجامعة نيويورك في نيويورك، إضافة إلى مواصلة برنامجهم الأكاديمي في فلورنسا ونيويورك، يحصل الطلاب على فرصة المشاركة في العديد من الأنشطة الثقافية، مثل زيارة المتاحف والمواقع التاريخية وغيرها من الفعاليات الثقافية الأخرى، فضلاً عن الاجتماعات الخاصة مع القادة المحليين.

وسعياً لتوفير الدعم والإرشاد الأكاديمي طوال العام الدراسي، يقدم للطلاب إرشادات وواجبات عن طريق الإنترنت لتحضيرهم لامتحان ’SAT‘، إضافة إلى مشاركتهم في برنامج مباشر مرتين خلال السنة الدراسية الحادية عشرة والذي يعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من جانبها، قالت ديان سي يو، المديرة التنفيذية للأكاديمية الصيفية ومستشارة القيادة في جامعة نيويورك أبوظبي: "يتطلب الالتحاق ببرنامج الأكاديمية الصيفية عملية تقييم دقيقة وصارمة، وقد أثبت هذا البرنامج التحضيري نجاحه في تطوير القدرات الأكاديمية والمهارات القيادية للطلبة المشاركين. ونتطلع قدماً للترحيب بهذه المجموعة الجديدة من الطلبة المتفوقين في دفعة عام 2020."



وفيما يلي أسماء الطلبة الحائزين على منحة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الخاصة بطلبة المدارس الثانوية المتفوقين لعام 2020:

عبدالعزيز عبدالله عبدالواحد علي الحمادي

احمد علي احمد عايوه الشحي

علي حسين علي حسن مكي

علياه خالد محمد كليب الحبتري

أمنه بدر ميرزا احمد الهندي

عذبة ثاني احمد ثاني الطاير

دانة راشد ابراهيم حسين الحوسني

فيصل خالد الحموي

حمدان واصف شحادة خليل زغبر

حامد عبدالله محمد علي سلطان العلماء الخالدي

حسين محمد سلمان حسين الحمادي

مريم احمد خليل محمد الخوري

مريم خالد معتصم عبدالرحمن المقبول

محمد سليمان احمد الديو النقبي

نهيان احمد حمد احمد الحوسني

نور عاصم يوسف عبدالله الزرعوني

ريان عبدالله حمدان محمد النقبي

رقية محمد احمد ابراهيم الحوسني

صافية خايفة عيسى سعيد المنصوري

سيف منذراحمد محمود المحمود

سلمان محمد سلمان يوسف الحمادي

سارة احمد محمد عباس البلوشي

سارة عيسى صالح السركال آل علي

سارة خالد محمد عبدالله الريسي

شيخة علي سعيد سالم العبيدالله

شيخة اسماعيل ابراهيم اسماعيل آل علي

شمة أحمد سعيد سلطان الظاهري

شما محمد عبدالله الزفين المهيري

شمسة حارب مسعود حمد الدرمكي

سلطان عبدالله راشد سالم جمعان

يحيى احمد عبدالله سعيد باثقيلي

ياسمين محمد حسام صالح عبدالحميد عكاشة