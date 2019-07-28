«إسعاد» تجدد تعاونها مع «جامعة سان جوزيف» في دبي

المصدر: دبي - البيان

جدّدت لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي تعاونها مع «جامعة سان جوزيف» بدبي للعام الثاني على التوالي، موفرة بذلك خصماً لحاملي البطاقة بنسبة 50% على الرسوم الإجمالية لبرامج الجامعة في كافة التخصصات، يأتي ذلك تنفيذاً لبنود استمارة تقديم العروض التي اعتمدتها منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، ونسرين أبيض، مدير جامعة سان جوزيف – دبي.

وتقدمت منى العامري، بالشكر الجزيل إلى إدارة جامعة «سان جوزيف» على التزامهم بتقديم الخصم المتفق عليه لحاملي بطاقة «إسعاد»، بالإضافة إلى تعاملهم الراقي مع الطلبة حاملي البطاقة المتقدمين للدراسة في هذه الجامعة العريقة، التي تأسست في بيروت عام 1875م، مؤكدةً أن الاستمرار في التعاون مع الجامعة، يأتي كنتاج للسمعة الطيبة التي تتمتع بها الجامعة.