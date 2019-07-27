طلبة برنامج شرطة دبي يتدربون على الدراجات الهوائية الأمنية

المصدر: دبي-البيان

التحق طلبة البرنامج الصيفي في شرطة دبي «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، والذي ينفذه مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في برنامج تدريبي لتعلم كيفية ركوب الدراجات الهوائية الأمنية، وذلك أثناء وجودهم في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والذي يُعد أحد المراكز الثمانية التدريبية الصيفية.

وأشار الملازم سيف محمد عبدالوهاب من مرتب مركز حماية الدولي ومُنسق الفعالية، إلى أن شرطة دبي أدرجت في العام 2015 الدراجات الهوائية لاستخدامها في مساندة الأعمال الشرطية والأمنية لحفظ الأمن، وتقديم الخدمات بصورة سريعة وجودة عالية، مضيفاً أن القائمين على وضع الأنشطة الصيفية اهتموا بالدمج بين النشاط الرياضي والعسكري .