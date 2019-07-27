شرطة أبوظبي توعي الطلبة بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، سلسلة محاضرات توعوية للتعريف بمخاطر وأضرار المخدرات وتعزيز جهود الوقاية منها لطلاب وطالبات المدارس المجتمعية وأولياء أمورهم.

وركزت المحاضرات على نشر مبادرة «سامح ذاتك»، بهدف تعزيز قيمة التسامح الذاتي لدى المتعاطين، استناداً إلى المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تنص على أنه: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج والرعاية الصحية ليعودوا أشخاص أسوياء للمجتمع. وأوضح العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، إن المحاضرات استهدفت الطلبة وذويهم في مقر المدارس المجتمعية في أبوظبي.