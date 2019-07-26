بدء التدريب الصيفي لطلبة المدارس الثانوية في جامعة دبي

المصدر: دبي - البيان

بدأت جامعة دبي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس الثانوية في الدولة من المستوى الـ12 والذي يشارك فيه أكثر من 40 طالباً وطالبة.

ويتضمن برنامج التدريب الذي يستمر حتى الـ 8 من أغسطس المقبل، والذي يأتي في إطار مسؤولية الجامعة المجتمعية مجالات التواصل الاجتماعي والتصوير الفوتوغرافي وتقنيات الفيديو المتقدمة وتقنية المعلومات.

ويتضمن أيضاً تدريبات نظرية وعملية في المختبرات وأمام شاشات الحاسبات الآلية بهدف إيجاد الطلبة فرصة التعرف على مجالات العمل المختلفة والمهارات التي تساعدهم على اكتساب المزيد من الخبرات العملية، وتسهم في إثراء سيرتهم الذاتية التي باتت جزءاً من متطلبات التقديم للجامعات.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة أهمية احتضان الجامعة لبرامج التدريب ومنها برنامج التدريب الصيفي الذي يعد فرصة مهمة لطلبة المدارس لاكتشاف مهاراتهم وتعزيز قدراتهم العملية وصقل مواهبهم، والتواصل الفعال والتفاعل اليومي مع الموظفين ومعايشة الحياة الجامعية.

ولفت إلى أن الجامعة تؤكد حرصها الدائم على تدعيم مسئولياتها المجتمعية من خلال تأهيل الكفاءات وتعزيز المهارات استهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021 وتحقيق مئويتها 2071.

وأشرف على تنظيم وتنفيذ البرنامج حكمت البعيني مدير التسويق والاتصال في جامعة دبي. وقال: إن الجامعة توفر الفرصة للطلبة للانخراط في الحياة المهنية بهدف تحقيق تفاعلهم اليومي مع المناخ العلمي الذي توفره الجامعة وأن المهارات المهنية أصبحت جزءاً مهماً من متطلبات انخراط الجيل الجديد في الحياة العملية بعد الدراسة الثانوية.