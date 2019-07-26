جامعة الفجيرة نحو استخدام تطبيقات غوغل الذكية

المصدر: الفجيرة - وام

تستعد جامعة الفجيرة، بالتعاون مع شركة غوغل، لاستخدام تطبيقات غوغل الذكية في منصة التعليم الذكي ودمجه في نظام إدارة التعليم.

وذلك من خلال تطبيق «أدوات تقييم الصف» التي تساعد المُعلمين على إنشاء الواجبات والدورات التدريبية والملفات التفاعلية وتجميعها ومراجعتها وتصحيحها بشكل إلكتروني، في إطار توجيهات سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، بتطوير العملية التعليمية والاستفادة بالنظم الذكية.

وتحرص جامعة الفجيرة على توظيف الوسائل التقنية في مناهجها، عبر استخدام أدوات التعليم الإلكتروني، والتعلم عن بعد، والاستفادة من خدمات الحاسوب وشبكات الإنترنت، إلى جانب إدارة المصادر والعمليات وتقويمها وتنظيم الاختبارات على مختلف أنواعها.

وأكد باسل فارس، مدير قسم التعلم الذكي بالجامعة، أن التعديلات الجديدة للنظام الجديد للتعليم الذكي تعتمد على تطبيق عدة أدوات للتعلم الابداعي التفاعلي، ودمجها في منصة الجامعة للتعلم الذكي، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيكون متاحاً للطلبة والهيئة التدريسية من الفصل المقبل للعام الدراسي 2019-2020.