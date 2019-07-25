جامعة أبوظبي تدعم أبحاث «المراضة المشتركة»

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت جامعة أبوظبي وفداً من قسم العلوم الصحية بجامعة يورك الأمريكية، في ورشة عمل لمناقشة دراسة خاصة أجرتها جامعة يورك حول مسألة المراضة المشتركة، وبدعم من جامعة أبوظبي، وبمشاركة عدد من المنظمات العلمية والأكاديمية الأخرى التي شاركت أيضاً في ورشة العمل.

وخلال الاجتماع الذي نظم في الحرم الرئيسي للجامعة، ناقش الوفد الدراسة التي أجريت تحت عنوان: «التنشيط السلوكي للاكتئاب المصاحب للأمراض غير المعدية»، والتي تسلط الضوء على مسألة المراضة المشتركة باعتباره من الموضوعات الطبية الرئيسية المثيرة للقلق. ويشير مصطلح المراضة المشتركة إلى وجود أمراض أو ظروف طبية أخرى مصاحبة للمشكلة الطبية الرئيسية كالقلق والاكتئاب.