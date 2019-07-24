«التربية»: تدريس اللغة الصينية في مدارس الدولة سبتمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت وزارة التربية والتعليم عن أن تطبيق منهاج اللغة الصينية في مدارس الدولة سيبدأ في سبتمبر المقبل في إطار التعاون الأكاديمي المستمر بين «الوزارة» والجهات الصينية المعنية لإثراء تجربة المدرسة الإماراتية.

وقالت «الوزارة» لوكالة أنباء الإمارات «وام» إنه بسبب التطور التاريخي في العلاقات بين الإمارات والصين فإن هناك نمواً متزايداً من الإماراتيين لتعليم وفهم اللغة والثقافة الصينية.

وأوضحت أن منهاج اللغة الصينية سيُطبّق ابتداء من العام الدراسي 2019-2020، وسيشمل طلاب الصف السابع حتى الثاني عشر، على أن يتم التطبيق في المرحلة الأولى على 60 مدرسة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مستويات اللغة الصينية التي ستطبق في المناهج الدراسية الإماراتية ستكون موائمة لاختبارات المهارة المعتمدة والموحّدة للغة الصينية، والتي يُطلق عليها اسم «هانيو شويبنغ كاوشي»، إضافة إلى «الإطار الأوروبي المرجعي العام للغات».

150 مدرساً

وأكّدت الوزارة أنها تخطط لاستقطاب 150 مدرس لغة صينية العام الدراسي المقبل، مضيفة أنه يجري حالياً تطوير المواد التعليمية.ونوهت إلى أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، ابتداءً من سبتمبر المقبل سيتم تنفيذ ومراقبة وتقييم البرنامج للتأكد من فاعليته.

وقالت إنها تسعى إلى بناء أساس صلب لمفردات ومهارات التواصل في اللغة الصينية من خلال دمج اللغة والمحتوى بالعناصر الثقافية.. كما تخطط لتأسيس «مركز صيني» في مقرّها، مؤكدة أن «هناك حاجة لتأسيس مركز من هذا النوع حتى يكون بإمكان الخبراء الصينيين مراقبة وتقييم مراحل تطبيق المنهج».

واستمراراً للتعاون مع الجانب الصيني في المجال الأكاديمي، وقّع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، مذكرة تفاهم مع ما جيان فاي، نائب مدير عام معاهد كونفوشيوس الصينية في بكين أمس.وأوضحت الوزارة أنها أعدت تقريرين: «إطار مناهج اللغة الصينية الوطنية»، الذي يركز على نتائج تعلم الطلاب، و«المناهج الصينية الوطنية»، الذي يركز على تفاصيل ومحتوى البرنامج لدعم تنفيذ منهج اللغة الصينية للعام الدراسي 2019-2020.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن «الإطار الوطني لمنهج اللغة الصينية» يتبنى منهجاً قائماً على مستويات التعلم لدراسة اللغة الصينية.وقالت الوزارة إنه سيتم متابعة نتائج التعلم للطلاب في الصفوف الدراسية من السابع إلى الثاني عشر عبر مقياس من ستة مستويات مع أربع مهارات موجهة بشكل منفصل داخل كل مستوى، حيث يتم محاذاة كل مستوى من مستويات اللغة الصينية في الوزارة مع اختبار الكفاءة في اللغة الصينية والمعروف باسم «هانيو شوي بينغ كاوشي» و«الإطار الأوروبي المرجعي الموحد للغات».

طريق الحرير

وأوضحت الوزارة أن الكتب الدراسية بعنوان «عبر طريق الحرير- للعام الدراسي 2019-2020»، الذي يتضمن 18 كتاباً يغطي ستة مستويات، 3 كتب لكل مستوى، كما أن سلسلة الكتب تتبنى «مقاربة شاملة» للتعلم، وتؤكد تنمية مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة.

وأكدت الوزارة أن الهدف الأولي لتلك الكتب يتمثل في مساعدة الطلاب في مدارس الإمارات على «التمكن من مفردات اللغة ومهارات التواصل عبر دراسة المكونات الثقافية ومحتوى اللغة بشكل تدريجي».. كما يتم تطوير كتب أخرى بالتعاون مع دار نشر نيشان الصينية من أجل مساعدة الطلاب الإماراتيين في فهم الثقافة والمجتمع الصيني بشكل أفضل عبر محاور الفن والتصميم والرياضيات والجغرافيا والعلوم والموسيقى والدراما والتاريخ والآداب والرياضة والمجتمع.