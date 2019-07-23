«التقنية» تتعاون مع معهد جنوب ألبرتا الكندي لتأسيس الأكاديميات المهنية المتخصصة

المصدر: دبي - البيان

وقعت كليات التقنية العليا اتفاقية تعاون مع معهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا بكندا، بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعاون الجانبين على مستوى الأكاديميات المهنية المتخصصة التي تعمل الكليات حالياً على تأسيسها بهدف دعم تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، وتمكين القوى العاملة من مهارات المستقبل وفق متطلبات قطاعات العمل الحيوية وبما يتماشى مع رؤى القيادة الحكيمة الرامية لبناء غدٍ أفضل للأجيال القادمة. وقع الاتفاقية الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور ديفيد روس الرئيس التنفيذي لمعهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا.

رؤية

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، أن كليات التقنية العليا تعمل وفق رؤية القيادة الحكيمة على تنفيذ خطة «الجيل الرابع» لضمان جاهزية مخرجاتها لسوق العمل المستقبلي وكذلك توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال وتأسيس شركاتهم بما يدعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى العمل لدعم وتمكين الآلاف من القوى الوطنية العاملة في مختلف القطاعات اليوم، من التعامل بنجاح مع المستجدات على مستوى المهارات والتكنولوجيا المتقدمة في ظل المتغيرات التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة والتطور المذهل على مستوى مهارات الذكاء الاصطناعي.

جهود

وأضاف معاليه أن التعاون مع معهد ألبرتا الكندي يأتي ضمن جهود الكليات لتأسيس أكاديميات مهنية متخصصة لدعم الراغبين في تعديل مساراتهم الوظيفية، في ظل الحرص على استثمار كل الطاقات البشرية وتأكيد أن كل عنصر إماراتي هو ثروة وإضافة للوطن، مشيراً إلى أن المسارات التعليمية الجديدة تستهدف فئة القوى العاملة لتعزيز التعلم مدى الحياة لديهم وتمكينهم من المستقبل من خلال توفير تعليم تطبيقي لتطوير المهارات وفرص الحصول على الشهادات المهنية المتخصصة، بما يدعم رفد قطاعات العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة على مواكبة مستجدات سوق العمل.

تعاون

أوضح الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن معهد جنوب ألبرتا الكندي هو إحدى المؤسسات التعليمية الشريكة مع كليات التقنية في «الشبكة العالمية للتعليم التطبيقي - GAEN»، ومن المخطط له البدء بأكاديميتين في سبتمبر 2019 وهما العمليات اللوجستية وقطاع التجزئة.