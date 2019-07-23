تقديم طلبات الالتحاق بجامعة أبوظبي عبر «انستجرام»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت جامعة أبوظبي، أول مبادرة من نوعها لتقديم طلبات الالتحاق عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام». وتدعو هذه المبادرة الطلبة المحتملين للتعليق حول ما يرغبون في دراسته باستخدام وسم #ADU_Undergrad وذلك ابتداءً من يوم أمس وحتى 1 أغسطس.

وسيدخل الطلبة المحتملون الذين يعبّرون بطريقة مبتكرة عن البرنامج الدراسي الذي يرغبون في متابعته تلقائياً في المسابقة التي ستعلن انطلاقها عبر منشور الشخصية المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هيفا بسيسو المعروفة بـ«Fly with Haifa».

وسيحظى المهتمون خلال الأسابيع الثلاثة بفرصة مشاركة أفكارهم على حساب جامعة أبوظبي على انستجرام من خلال خمسة مناشير وخمس قصص على انستجرام. وبدورها ستقوم جامعة أبوظبي باختيار أفضل ثلاثة مناشير من الناحية الابتكارية ليحصل أصحابها على أجهزة حاسوب محمولة تساعدهم على الاستعداد لمسيرتهم الأكاديمية في جامعة أبوظبي.

وحول إطلاق الحملة، قال البروفسور فيل هاميل نائب مدير الجامعة المشارك لنجاح الطلبة «تأتي هذه المبادرة ترجمة لرسالة الجامعة في وضع الطلبة أولاً وتشجيعهم على الابتكار والتميّز حتى قبل انضمامهم للجامعة، ونحرص في جامعة أبوظبي على مواكبة توجهات الشباب من الجيل الحالي، والتواصل معهم بلغتهم دون التنازل عن معايير الجودة والتميز. وأردنا من خلال هذه المبادرة تأكيد اهتمام الجامعة المطلق بالطالب من خلال تحفيز إبداعه الفردي المتميز ضمن بيئة تعليمية مبتكرة، لاسيما وأن جامعة أبوظبي تسخر إمكاناتها للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الطالب طيلة مسيرته الأكاديمية في الجامعة وحتى بعد التخرج».

وأوضحت ليلى كروما ليلى مدير أول قسم القبول والتسجيل والعلاقات الدولية: «نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم أداة تشجع الطلبة على استكشاف فرص التعلّم المتاحة لهم والتفكير في تلك الخطوة من زاوية مختلفة، وبأسلوب يلائم توجهاتهم، ونأمل أن يحظى إطلاق هذه الحملة بتفاعل إيجابي واسع مع الطلبة الباحثين عن تجربة تعليمية عالمية المستوى».