أنشطة وبرامج متنوعة لطلبة «شرطة المستقبل»

المصدر: عجمان - البيان

نظّمت القيادة العامة لشرطة عجمان العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والعسكرية والتثقيفية لطلبة الدورة الصيفية العشرين «شرطة المستقبل» والبالغ عددهم 349 طالباً وطالبة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة، من خلال غرس مفهوم التنشئة الأمنية لدى الأبناء.

وأوضح المقدم ناصر عبد الله عبيد رئيس قسم التدريب بمعهد تدريب الشرطة أنه يتم تدريب الطلبة على التمارين الرياضية من خلال حصص اللياقة البدنية، والتدريبات العسكرية، وفك وتركيب السلاح، وتعريفهم بمفهوم الأمن الداخلي، والعمل بروح الفريق الواحد، والنظام والتقيد بالقوانين والتي تهدف بدورها إلى زرع الثقة والاعتزاز بالنفس لدى الطالب وتثري مخزونه المعرفـي.

وشملت البرامج عرضاً من قسم K9 لتعريف الطلبة بمهام الكلاب البوليسية وأنواعها واستخداماتها في الشرطة، ودورها الهام في الكشف عن المخدرات والأجسام المشبوهة والمواد المتفجرة.