شرطة أبوظبي تنظم فعاليات لتنمية مهارات الطلبة والشباب

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي عدة فعاليات لتنمية مهارات الطلبة والشباب وملء أوقات الفراغ تنوعت بين التوعوية والاجتماعية، حيث اختتمت فعاليات الموسم الحالي للبرنامج الصيفي التوعوي «إرث زايد»، والذي نظمته إدارة مراكز الدعم الاجتماعي التابع لقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي بمشاركة 80 طالباً وطالبة من أبناء منتسبيها بتوجيه رسالة محبة عبر فقرة طلابية وطنية مميزة مهداة للقيادة الرشيدة بعنوان «قصة وفاء».

وتضمن حفل الختام الذي أقيم على مسرح مكتبة زايد المركزية بمنطقة العين عرض فيلم حول فعاليات البرنامج، وأبرز الأماكن التي زارها الطلبة، وقصيدة قدمها الطالبان سيف الكعبي، وراشد المعمري، وفقرة يوله ومسابقات تحفيزية.

وحضر الحفل العقيد سعيد الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بالإنابة وعدد من الضباط وعناصر الشرطة وممثلي الجهات المشاركة وأولياء أمور الطلبة.