طالبان بجامعة دبي يستعرضان مشروعهما في السويد

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

شارك طالبان إماراتيان من جامعة دبي في المؤتمر الدولي للمواصلات الذي عقد مؤخراً في العاصمة السويدية أستوكهولم بعرض مشروعهما الفائز بالمستوى الأول على مستوى الإمارات في مسابقة «الهاكثون» التي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي شارك فيها خمسة من طلبة جامعات الدولة وتأهل ثلاثة منهم للمشاركة في المؤتمر.

والطالبان هما عمر يوسف إبراهيم الزرعوني، وحميد عبدالله حسين المرزوقي من كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي، إلى جانب طالب ثالث شاركهما عرض المشروع وهو الحسين طلب من الجامعة الأمريكية في الشارقة.

وتم خلال المؤتمر عرض مشروع «عين الصقر» والذي يهدف إلى تجنب الحوادث المرورية في المواصلات العامة والقطارات، والذي تتلخص فكرته في ابتكار نظام حماية باستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأخطار وتحذير السائقين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنبها.

ويشارك المشروع أيضاً في مسابقة أخرى بألمانيا خلال أغسطس المقبل، حيث نالت فكرة المشروع موافقة لجنة المسابقة.

وعلق الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي على تلك المشاركة العالمية للطلبة قائلاً: إن العالم مفتوح أمام الجميع للمساهمة في إيجاد الحلول العلمية وتطوير المرافق العامة.