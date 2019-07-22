الأرشيف الوطني يستضيف طلبة من جامعة بنسلفانيا الأمريكية

المصدر: أبوظبي - وام

استضاف الأرشيف الوطني وفداً طلابياً من جامعة بنسلفانيا الأمريكية للاطلاع على التنمية والنهضة وما شهدته البلاد من تطور على يد الباني المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشملت زيارة الوفد التي نظمتها جامعة نيويورك في أبوظبي قاعة الشيخ زايد بن سلطان التي اطلعوا فيها على الوثائق المكتوبة، والخرائط، والصور الفوتوغرافية التاريخية التي مكنتهم من الوقوف على أبعاد الماضي في منطقة الإمارات عبر العصور والحقب التاريخية المتلاحقة، وعلى حاضرها.

وتابعوا محاضرة عن تاريخ وحضارة دولة الإمارات، تجلى فيها دور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في غرس بذور التسامح في نفوس أبناء المجتمع الإماراتي، حيث تطرقت المحاضرة إلى تاريخ الإمارات وسبب كونها نموذجاً مختلفاً منذ تأسيسها.