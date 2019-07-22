«التربية» تطلق برنامج «قيظكم ويّانا» بمشاركة 1000 موظف

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أطلقت وزارة التربية والتعليم البرنامج التدريبي الصيفي «قيظكم ويّانا» لموظفي الوزارة والمجتمع والطلبة، ويتضمن البرنامج محورين رئيسيين، هما المهارات المتنوعة وتعليم اللغات في خمسة مواقع تدريبية في أبوظبي والعين وعجمان ورأس الخيمة وخورفكان، حيث بلغ عدد المسجلين 1000 مشارك في كافة المواقع التدريبية، ويهدف البرنامج إلى إعداد مدربين ومحكمين للمهارات المتنوعة، واكتشاف مواهب المتدربين وصقلها على يد نخبة من أصحاب الخبرة والاختصاص لتهيئتهم للمشاركة الفعالة في مسابقات المهارات، وذلك بحسب خولة الحوسني مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية، التي أكدت أن عدد المشاركين في موقع عجمان 120 مشاركاً ومشاركة من موظفي الوزارة وطلبة المدارس من سن 15 عاماً ومن شرائح مختلفة من الجمهور.

برنامج اللغات

وأضافت الحوسني أن الأسبوع المقبل سوف يشهد انطلاق برنامج اللغات: الإنجليزية والصينية والفرنسية والكورية، بمشاركة نخبة من المعلمين الذين يجيدون تلك اللغات، لافتة إلى أن برنامج المهارات الذي انطلق صباح أمس يتضمن عدة مجالات، وهي التوصيلات الكهربائية، والرسم الهندسي (الأوتوكاد)، والروبوتات المتحركة، وتصميم مواقع الإنترنت، وتصميم الألعاب الرقمية ثلاثية الأبعاد، وتنسيق الزهور وفنون ومهارات الطهي، وتقنية الأزياء، مبينة أن مجال التوصيلات الكهربائية والذي يعقد في أبوظبي وعجمان يشتمل على تخطيط وتصميم وانتقاء نظام كهربائي متكامل وتركيبه بشكل آمن وسليم بالاعتماد على مهارات التجربة والاختبار والبرمجة والالتزام بالمعايير الدقيقة وتشخيص العيوب ويعمل برنامج الرسم الهندسي (الأوتوكاد) على استكشاف أدوات العمل وأدوات التحرير والتحسين، وكذلك تخزين البيانات وربطها مع الرسوم بالإضافة إلى النمذجة في الحيز ثلاثي الأبعاد.