16000 طالب يشاركون في برنامج «هندسة المستقبل» لـ «الإمارات للألمنيوم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن مشاركة 16000 طالب إماراتي في برنامجها «هندسة المستقبل»، وهو التدريب العملي على تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مختلف مدارس الدولة.

وصمم برنامج «هندسة المستقبل» لتحفيز الطلاب على الالتحاق بتخصصات تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومواصلة حياتهم المهنية في مهن مرتبطة بهذه التخصصات، والمعروفة دولياً بمنهج «STEM».

وشاركت 37 مدرسة في أبوظبي ودبي في برنامج «هندسة المستقبل»، منذ إطلاقه في نوفمبر 2017، كما شارك أكثر من 8000 طالب وطالبة في البرنامج خلال العام الدراسي 2018-2019، والذي شهد مشاركة أكبر من الفتيات.