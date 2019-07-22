جامعة الإمارات تختتم فعاليات برنامجها الصيفي

المصدر: العين- وام

اختتمت فعاليات البرنامج الصيفي بجامعة الإمارات، والذي أقيم على مدى أسبوعين بمشاركة أكثر من 350 طالباً وطالبة من مختلف مدارس إمارات الدولة بتنظيم من جامعة الإمارات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

تضمن حفل الختام العديد من الفقرات الفنية والرياضية والترفيهية، شارك فيها الطلبة من المشاركين في البرنامج، وتم توزيع الهدايا التذكارية وشهادات التقدير على اللجان المنظمة والطلبة.

وأكد الدكتور عتيق جكة المنصوري النائب المشارك لشؤون الطلبة بالجامعة، أن البرنامج الصيفي حقق نجاحاً كبيراً من خلال البرامج المقدمة للطلبة، والتي عمدت من خلاله الجامعة إلى تقديم خدمات متنوعة للمشاركين تشمل جميع الجوانب العلمية والرياضية والثقافية والاجتماعية والرحلات الترفيهية الهادفة.